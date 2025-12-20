Andrade Gutierrez está com inscrições para o programa de estágio 2026 - Divulgação

Andrade Gutierrez está com inscrições para o programa de estágio 2026Divulgação

Publicado 20/12/2025 09:58

Rio - A Andrade Gutierrez, empresa de engenharia e infraestrutura, está com inscrições para o Programa de Estágio 2026. Ao todo, são oferecidas 12 no Rio de Janeiro. A carga horária é de 30h semanais, com atuação presencial em escritórios e obras. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de janeiro pela internet

Com o objetivo de atrair e desenvolver novos talentos, a companhia busca estudantes do ensino superior com previsão de conclusão do curso entre julho e dezembro de 2027.



O processo seletivo é direcionada para cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Gestão Financeira, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, de Computação, de Minas, de Petróleo, de Produção e de Software.



O programa oferece bolsa-auxílio progressiva, no valor de R$ 1.900,00 no primeiro ano, com aumento para R$ 2.200,00 no segundo ano. Além da remuneração competitiva, os estagiários selecionados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica, seguro de vida, plano odontológico (dependendo da localidade), recesso remunerado, vale-transporte e vale-refeição/alimentação (ou alimentação no local) e acesso ao Wellhub ou TotalPass.



"Com uma trilha de desenvolvimento estruturada e possibilidade real de efetivação, o Programa de Estágio da Andrade Gutierrez reforça o compromisso da companhia com a formação de profissionais alinhados aos seus valores, promovendo a diversidade, a inovação e o desenvolvimento de soluções sustentáveis para os desafios da infraestrutura no Brasil", afirmou a empresa.