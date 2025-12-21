Fundação oferece 17 cursos gratuitos para estudar nas férias - Divulgação

Publicado 21/12/2025 10:49

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) oferece 17 cursos on-line, totalmente gratuitos, com direito a certificado. As oportunidades são para diversas áreas e os cursos são voltados a profissionais que querem se especializar ou adicionar conhecimento à sua formação acadêmica.

Para participar, basta acessar o site, realizar a inscrição e começar a estudar. Confira a lista:

Educação



- Blended: possibilidades para inovar o processo de ensino-aprendizagem

Voltado a gestores, professores e outros profissionais da área da educação interessados em conhecer conceitos e aplicações do ensino híbrido "Blended". O curso possibilita conhecer os tipos de ensino híbrido, organizar o processo, objetos de aprendizagem que podem compor o ensino híbrido, além de conceitos e aspectos operacionais de um processo de ensino híbrido.



Informações e inscrições:



- Dicas para produção de videoaulas 
Carga horária: 8h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/blended-possibilidades-para-inovar-o-processo-de-ensino-aprendizagem/

Voltado a professores, produtores de conteúdos que utilizam vídeos ou qualquer pessoa que tenha interesse em produzir vídeos de boa qualidade. O curso mostra, de uma maneira rápida, alguns aspectos que podem ajudar os professores e outros interessados na produção de vídeos educativos; usando para isso uma trilha de aprendizagem autoinstrucional composta por videoaulas, quizzes e leituras de materiais de apoio.



Informações e inscrições:



- Formação de tutores para o EAD no ensino superior 
Carga horária: 2h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/dicas-para-producao-de-videoaulas/

Voltado a professores e outros profissionais que tenham interesse em atuar com processos de Educação a Distância. O curso busca desenvolver algumas competências que são necessárias ao processo de Tutoria em EAD no ensino superior. Essas competências são fundamentais para que profissionais da Educação Superior que atual com o ensino a distância possam acompanhar os alunos sejam como professores ou tutores durante seus processos de ensino-aprendizagem.



Informações e inscrições:



- Introdução ao ensino por competências e objetivos de aprendizagem 
Carga horária: 40h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/formacao-de-tutores-para-ead-no-ensino-superior/

O curso apresenta os conceitos fundamentais do ensino por competências, orientando acerca do uso dos conceitos Competência e Objetivos de Aprendizagem.



Informações e inscrições:



- Videoconferência: incentivo e boas práticas do uso das câmeras de vídeo 
Carga horária: 2h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/introducao-ao-ensino-por-competencias-e-objetivos-de-aprendizagem/

O curso discute algumas diferenças fundamentais entre o Ensino a Distância e o Ensino Remoto Emergencial, investigando por que alguns participantes não abrem suas câmeras durante as videoconferências, discutindo algumas medidas que podem motivá-los a abrirem as câmeras e consequentemente melhorar o processo de comunicação.



Informações e inscrições:



Finanças



- Demonstração do fluxo de caixa 
Carga horária: 8h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/videoconferencia-incentivo-e-boas-praticas-do-uso-das-cameras-de-video/

Entenda como um fluxo de caixa e os demonstrativos que deles se originam são fundamentais para que um gestor possa avaliar corretamente o andamento dos seus negócios.



Informações e inscrições:



- Finanças sustentáveis 
Carga horária: 4h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/demonstracao-do-fluxo-de-caixa/

O curso de finanças sustentáveis é voltado a um público diversificado interessado em combinar princípios financeiros com práticas ambientalmente responsáveis e socialmente conscientes.



Informações e inscrições:



- Introdução ao mercado de ações 
Carga horária: 4h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/financas-sustentaveis/

O mercado financeiro no Brasil passou por diversas mudanças importantes, e este curso introdutório ao Mercado de Capitais tem como principal meta eliminar as dúvidas que limitam o acesso de todos ao mercado de investimento em ações.



Informações e inscrições:



- Simples Nacional 
Carga horária: 8h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/introducao-ao-mercado-de-acoes/

O curso aborda temas sobre a Lei Complementar nº 123, de 2006, que estabelece normas gerais relativas às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



Informações e inscrições:



- Títulos públicos 
Carga horária: 4h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/simples-nacional/

Conheça os principais títulos públicos federais ofertados pelo Tesouro Direto, entenda como esses papéis remuneram e os riscos para o investidor, identificar as situações que direcionam na escolha do título mais apropriado e conheça conceitos e aspectos operacionais de como aplicar no tesouro direto.



Informações e inscrições:



Gestão e Negócios 
Carga horária: 4h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/titulos-publicos/

- Inteligência emocional na formação dos líderes



O objetivo é ensinar o que significa ser emocionalmente inteligente, relacionar a inteligência emocional com diferentes tipos de liderança, identificar os comportamentos de líderes de sucesso, dentre outros.



Informações e inscrições:



- Autogestão de carreira 
Carga horária: 4h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/a-inteligencia-emocional-na-formacao-dos-lideres/

Entenda a importância de um projeto de carreira e como se motivar para isso. Como fazer a gestão da carreira individual e também da carreira organizacional.



Informações e inscrições:



- Básico de técnica em riscos pessoais 
Carga horária: 6h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/autogestao-de-carreira/

O curso tem como foco profissionais de Corretoras, Assessorias e Seguradoras, que estejam ingressando na área técnica ou comercial de Vida, possibilitando a aquisição de conhecimentos conceituais sobre Riscos Pessoais.



Informações e inscrições:



- Comunicação não violenta



- Comunicação não violenta

Entenda os comportamentos tóxicos e seus impactos sobre os profissionais, equipes e organizações. 
Carga horária: 15h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/basico-de-tecnica-em-riscos-pessoais-vg-ap/



Informações e inscrições:



- Introdução ao agronegócio brasileiro 
Carga horária: 8h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/comunicacao-nao-violenta/

O objetivo do curso é capacitar os participantes a desenvolver uma compreensão abrangente e sistêmica do agronegócio brasileiro, explorando a complexidade das relações ao longo das cadeias produtivas, desde a pré-produção até a comercialização.



Informações e inscrições:



- Networking: mitos e verdades em gestão de carreiras



- Networking: mitos e verdades em gestão de carreiras

O curso esclarece as principais dúvidas em relação ao que é se relacionar de modo correto, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, e a importância do networking. 
Carga horária: 30h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/introducao-ao-agronegocio-brasileiro/



Informações e inscrições:



- Resolução de problemas e tomadas de decisão 
Carga horária: 3h
Informações e inscrições: https://www.fecap.br/curta-duracao/networking-mitos-e-verdades-em-gestao-de-carreiras/

Desenvolva o conhecimento em estratégia e métodos aplicados a resolução de problemas e ao processo decisório.