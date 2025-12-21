A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) oferece 17 cursos on-line, totalmente gratuitos, com direito a certificado. As oportunidades são para diversas áreas e os cursos são voltados a profissionais que querem se especializar ou adicionar conhecimento à sua formação acadêmica.
Para participar, basta acessar o site, realizar a inscrição e começar a estudar. Confira a lista:
Educação
- Blended: possibilidades para inovar o processo de ensino-aprendizagem
Voltado a gestores, professores e outros profissionais da área da educação interessados em conhecer conceitos e aplicações do ensino híbrido "Blended". O curso possibilita conhecer os tipos de ensino híbrido, organizar o processo, objetos de aprendizagem que podem compor o ensino híbrido, além de conceitos e aspectos operacionais de um processo de ensino híbrido.
Voltado a professores, produtores de conteúdos que utilizam vídeos ou qualquer pessoa que tenha interesse em produzir vídeos de boa qualidade. O curso mostra, de uma maneira rápida, alguns aspectos que podem ajudar os professores e outros interessados na produção de vídeos educativos; usando para isso uma trilha de aprendizagem autoinstrucional composta por videoaulas, quizzes e leituras de materiais de apoio.
- Formação de tutores para o EAD no ensino superior
Voltado a professores e outros profissionais que tenham interesse em atuar com processos de Educação a Distância. O curso busca desenvolver algumas competências que são necessárias ao processo de Tutoria em EAD no ensino superior. Essas competências são fundamentais para que profissionais da Educação Superior que atual com o ensino a distância possam acompanhar os alunos sejam como professores ou tutores durante seus processos de ensino-aprendizagem.
- Videoconferência: incentivo e boas práticas do uso das câmeras de vídeo
O curso discute algumas diferenças fundamentais entre o Ensino a Distância e o Ensino Remoto Emergencial, investigando por que alguns participantes não abrem suas câmeras durante as videoconferências, discutindo algumas medidas que podem motivá-los a abrirem as câmeras e consequentemente melhorar o processo de comunicação.
O mercado financeiro no Brasil passou por diversas mudanças importantes, e este curso introdutório ao Mercado de Capitais tem como principal meta eliminar as dúvidas que limitam o acesso de todos ao mercado de investimento em ações.
O curso aborda temas sobre a Lei Complementar nº 123, de 2006, que estabelece normas gerais relativas às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Conheça os principais títulos públicos federais ofertados pelo Tesouro Direto, entenda como esses papéis remuneram e os riscos para o investidor, identificar as situações que direcionam na escolha do título mais apropriado e conheça conceitos e aspectos operacionais de como aplicar no tesouro direto.
O objetivo é ensinar o que significa ser emocionalmente inteligente, relacionar a inteligência emocional com diferentes tipos de liderança, identificar os comportamentos de líderes de sucesso, dentre outros.
O curso tem como foco profissionais de Corretoras, Assessorias e Seguradoras, que estejam ingressando na área técnica ou comercial de Vida, possibilitando a aquisição de conhecimentos conceituais sobre Riscos Pessoais.
O objetivo do curso é capacitar os participantes a desenvolver uma compreensão abrangente e sistêmica do agronegócio brasileiro, explorando a complexidade das relações ao longo das cadeias produtivas, desde a pré-produção até a comercialização.
