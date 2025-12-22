Rio começa a semana com mais de 2 mil vagas de empregos e estágios - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rio começa a semana com mais de 2 mil vagas de empregos e estágiosMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 22/12/2025 18:48

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 3.148 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE



A Secretaria de Trabalho e Renda oferece esta semana 1.372 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro. Destas vagas, 1.218 são destinadas ao público em geral e 154 para pessoas com deficiência. Entre os postos oferecidos, existem oportunidades para pessoas com ou sem experiência, principalmente no comércio.

Para o público em geral, se destacam 50 vagas para motorista de caminhão, 45 para doméstica, 20 para farmacêutico responsável técnico e outras 20 para chefe de seção. E aqueles que buscam o primeiro emprego podem contar com 134 vagas oferecidas para operador de loja, 48 para operador de teleatendimento e 20 para auxiliar de açougue, entre outras oportunidades.



Já para as pessoas com deficiência, são oferecidas 154 vagas, das quais 64 são para atendente de loja, 20 para atendente de lanchonete, além de 14 para mecânico de refrigeração.

Para mais informações, basta acessar o site trabalho.prefeitura.rio ou o Instagram da SMTE (@trabalho.rio).

Setrab





A Região Metropolitana oferece remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.036 a R$ 4.554) para gerente de farmácia, que exige o Ensino Superior completo e experiência anterior. Também existe vaga para técnico de enfermagem do trabalho, com necessidade do Ensino Médio completo e experiência. Na lista de vagas para essa região também são encontradas oportunidades para encarregado de açougue e ciclista de carga, que requerem o Ensino Médio e o Ensino Fundamental completo, respectivamente, além de experiência. Para Pessoas com Deficiência (PcD), foram captadas 82 vagas em diferentes funções e faixas salariais.



No Médio Paraíba, também existem oportunidades com salários de até R$ 4.554 para encanador e fisioterapeuta, ambos em Volta Redonda, além de vagas para motorista de caminhão, recepcionista de hotel e auxiliar de limpeza, entre outras. Já na Serra, as 102 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.036), para funções como as de balconista, faxineiro, auxiliar de cozinha e fiscal de loja.



É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site O Governo do Estado divulga, esta semana, oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. São 634 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.A Região Metropolitana oferece remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.036 a R$ 4.554) para gerente de farmácia, que exige o Ensino Superior completo e experiência anterior. Também existe vaga para técnico de enfermagem do trabalho, com necessidade do Ensino Médio completo e experiência. Na lista de vagas para essa região também são encontradas oportunidades para encarregado de açougue e ciclista de carga, que requerem o Ensino Médio e o Ensino Fundamental completo, respectivamente, além de experiência. Para Pessoas com Deficiência (PcD), foram captadas 82 vagas em diferentes funções e faixas salariais.No Médio Paraíba, também existem oportunidades com salários de até R$ 4.554 para encanador e fisioterapeuta, ambos em Volta Redonda, além de vagas para motorista de caminhão, recepcionista de hotel e auxiliar de limpeza, entre outras. Já na Serra, as 102 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.036), para funções como as de balconista, faxineiro, auxiliar de cozinha e fiscal de loja.É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 972 oportunidades de estágio, sendo 679 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, são 350 oportunidades divididas entre as áreas de Administração (74), Arquitetura e Urbanismo (7), Biblioteconomia e Arquivologia (7), Biologia (2), Biomedicina (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (21), Construção Civil (5), Contabilidade (33), Design (2), Direito (143), Economia (4), Elétrica/Eletrônica (3), Farmácia (6), Financeiro (1), Fisioterapia (1), Gastronomia (7), Hotelaria (1), Informática (15), Marketing (6), Moda (1), Nutrição (2), Pedagogia (2), Psicologia (4) e Serviço Social | Pós-graduação (1).

Em Barra Mansa, há 22 vagas em Administração (9), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (1), Engenharia de Produção (3), Informática (2), Psicologia (2) e Recursos Humanos (1).

Em Resende, são 15 oportunidades nas áreas de Administração (1), Comunicação (1), Contabilidade (4), Direito (3), Engenharia de Produção (1), Informática (2), Marketing (2) e Transportes (1).

Em Campos, há 11 vagas nos setores de Administração (7), Direito (2), Farmácia (1) e Informática (1).

Em Macaé, são 32 oportunidades em Administração (17), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Elétrica/Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Informática (1), Pedagogia (3), Produção Mecânica (1) e Veterinária (1).

Em Niterói, há nove vagas em Administração (4), Biologia (1), Contabilidade (1), Marketing (2) e Pedagogia (1).

Em Nova Friburgo, são 12 oportunidades em Administração (5), Comunicação (1), Contabilidade (3), Pedagogia (2) e Recursos Humanos (1).

Em Nova Iguaçu, há 20 vagas em Administração (9), Construção Civil (3), Contabilidade (1), Direito (3), Informática (3) e Marketing (1).

Em Petrópolis, são 16 oportunidades em Administração (3), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Fisioterapia (1), Hotelaria (1) e Pedagogia (8).

Em Três Rios, há oito vagas em Administração (5), Economia (1), Indústria (1) e Informática (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 477 vagas.

No Rio de Janeiro, são 169 vagas para Aprendiz, 51 para Ensino Médio, sete para Técnico em Administração, cinco para Técnico em Elétrica/Eletrônica, três para Técnico em Marketing, três para Técnico em Mecânica, quatro para Técnico em Saúde e uma para Técnico em Segurança.

Em Barra Mansa, há 11 oportunidades para Aprendiz, 12 para Ensino Médio e uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Resende, são nove vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Em Campos, há 18 oportunidades para Aprendiz, 13 para Ensino Médio, seis para Técnico em Administração, uma para Técnico em Informática e uma para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, são 31 vagas para Aprendiz, 15 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Niterói, há 20 oportunidades para Aprendiz, 21 para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Nova Friburgo, são cinco vagas para Aprendiz, 14 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Educação e uma para Técnico em Saúde.

Em Nova Iguaçu, há cinco oportunidades para Aprendiz, sete para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são cinco vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Petrópolis, há 13 oportunidades para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.

Em Três Rios, são seis vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Indústria. Já em Teresópolis, há uma oportunidade para Aprendiz.

Mudes

A Fundação Mudes está com 170 vagas de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para Jovem Aprendiz. Há oportunidades para os níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br.