Ação realiza serviço decadastramento de currículo e encaminhamento para vagas de emprego - Divulgação

Publicado 22/12/2025 07:30

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento e encaminhamento de profissionais em busca de vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), estará nesta terça-feira (23), de 9h às 14h, na Rua Ernestina, 99 – Lins de Vasconcelos (perto da Escola de Samba Lins Imperial), Zona Oeste da capital fluminense.

"Estamos chegando ao final de 2025 com a certeza de estarmos viabilizando ótimas oportunidades para aqueles que estão em busca de emprego. Pessoas com experiência, ou mesmo aquelas que estão em busca da primeira oportunidade, podem contar com a SMTE para ajudar nesse direcionamento e até mesmo para oferecer a capacitação necessária para ampliar as suas possibilidades de pleitear um posto de trabalho mais atraente, inclusive financeiramente", afirmou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.