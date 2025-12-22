O Trabalha Rio, serviço de cadastramento e encaminhamento de profissionais em busca de vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), estará nesta terça-feira (23), de 9h às 14h, na Rua Ernestina, 99 – Lins de Vasconcelos (perto da Escola de Samba Lins Imperial), Zona Oeste da capital fluminense.
"Estamos chegando ao final de 2025 com a certeza de estarmos viabilizando ótimas oportunidades para aqueles que estão em busca de emprego. Pessoas com experiência, ou mesmo aquelas que estão em busca da primeira oportunidade, podem contar com a SMTE para ajudar nesse direcionamento e até mesmo para oferecer a capacitação necessária para ampliar as suas possibilidades de pleitear um posto de trabalho mais atraente, inclusive financeiramente", afirmou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.
Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco pela internet, no link: https://tr.ee/L30k1tDGoz.
Pessoas sem acesso à rede também podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.