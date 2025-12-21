Rede de restaurantes abre 30 vagas de emprego em cidades do Grande RioDivulgação

Uma rede de restaurantes em expansão no Rio de Janeiro está com 30 vagas de trabalho abertas para reforçar as equipes de suas unidades localizadas na capital, na Baixada Fluminense e em Niterói.
As oportunidades são oferecidas pelo Grupo Empório, responsável pelas marcas Empório do Galeto e Empório da Brasa. As contratações fazem parte do processo de ampliação da atuação da empresa no estado.
Há vagas para churrasqueiros, garçons, cumins, gerentes, cozinheiros e ajudantes de cozinha. As unidades estão distribuídas pelos bairros do Leblon, Botafogo, Campo Grande e Irajá, na cidade do Rio, além de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Niterói.
Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail emporiodabrasacurriculos@gmail.com
. A empresa não informou prazo final para o envio das candidaturas.