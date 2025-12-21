Rede de restaurantes abre 30 vagas de emprego em cidades do Grande Rio - Divulgação

Publicado 21/12/2025 22:59

Uma rede de restaurantes em expansão no Rio de Janeiro está com 30 vagas de trabalho abertas para reforçar as equipes de suas unidades localizadas na capital, na Baixada Fluminense e em Niterói.

As oportunidades são oferecidas pelo Grupo Empório, responsável pelas marcas Empório do Galeto e Empório da Brasa. As contratações fazem parte do processo de ampliação da atuação da empresa no estado.

Há vagas para churrasqueiros, garçons, cumins, gerentes, cozinheiros e ajudantes de cozinha. As unidades estão distribuídas pelos bairros do Leblon, Botafogo, Campo Grande e Irajá, na cidade do Rio, além de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Niterói.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail emporiodabrasacurriculos@gmail.com

. A empresa não informou prazo final para o envio das candidaturas.