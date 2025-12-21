Rede de restaurantes abre 30 vagas de emprego em cidades do Grande RioDivulgação
. A empresa não informou prazo final para o envio das candidaturas.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Rede de restaurantes abre 30 vagas de emprego em cidades do Grande RioDivulgação
Rede de restaurantes abre 30 vagas de emprego em cidades do Grande Rio
Oportunidades são para diferentes funções em unidades da capital, Baixada Fluminense e Niterói
Fundação oferece 17 cursos gratuitos para estudar nas férias
Oportunidades são para diversas áreas
TCU lança concurso no TikTok com prêmio de até R$ 10 mil para universitários
Desafio aposta em vídeos curtos para estimular a participação cidadã entre jovens
Empresa de engenharia e infraestrutura abre inscrições para programa de estágio no Rio
Companhia oferece bolsa-auxílio progressiva que chega a R$ 2.200
Portaria autoriza IBGE a contratar 39 mil temporários para novos censos
Seleção e ingresso dos trabalhadores ocorrerá através de processo seletivo simplificado
Governo do Estado deposita segunda parcela do 13° salário do funcionalismo nesta sexta-feira
Mais de 450 mil servidores ativos, inativos e pensionistas serão beneficiados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.