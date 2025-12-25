Rio - O Grupo DPSP, proprietário das redes de Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, está com vagas afirmativas abertas para profissionais com deficiência (PcD) no estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet.
Para se inscrever, é necessário ser maior de idade e ter Ensino Médio completo. Não há exigência de experiência prévia.
A iniciativa oferece benefícios como desenvolvimento na carreira, assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio refeição e vale-transporte, e o processo seletivo das vagas inclui uma jornada acessível e inclusiva.
O Grupo DPSP também está com vagas abertas exclusivas para Jovem Aprendiz. Interessados podem se inscrever em no Banco de Talentos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.