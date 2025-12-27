Processo seletivo da Latam para comandantes e copilotos estará aberto até 4 de janeiro - Latam/Divulgação

As inscrições para as novas vagas estarão abertas até o dia 4 de janeiro na página



“A LATAM é a principal escolha no Brasil para quem sonha alto e quer desenvolver na aviação uma carreira sólida, em constante evolução e pautada pelo respeito e transparência. Com o investimento no E2, estamos ampliando ainda mais as oportunidades para quem quer ingressar em uma empresa líder do mercado brasileiro e que vem crescendo de maneira sustentável”, aponta Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.



Desde 2023, a empresa ampliou em 20% o seu quadro de tripulantes no país, impulsionada pelo aumento de voos e pela expansão sustentável das suas operações. As movimentações internas também cresceram 46% no período, fortalecendo oportunidades de carreira e capacitação.



Requisitos para aas vagas de comandante



- mínimo de 500 horas como piloto em comando em aeronaves similares ou maiores que o E2;

- Icao 4 ou Superior, válido no ato da inscrição e com validade mínima de 1 ano no ato da contratação;

- CMA válido;

- carteira válida E-JETS E1 e E2, ou experiência recente (últimos três anos);

- passaporte brasileiro válido;

- diferencial: IFR válido;

- diferencial: visto americano (B1/B2) válido;

- diferencial: ensino superior completo.





Requisitos para as vagas de copiloto



- experiência mínima de 500 horas totais de voo;

- licença de piloto comercial de avião;

- habilitação Ifra;

- habilitação MLTE ou tipo;

- CCT de PLA;

- Icao 4 ou superior válido no ato da inscrição e com validade mínima de um ano no ato da contratação;

- CMA de primeira classe com validade mínima de seis meses - no ato da admissão;

- carteira válida E-JETS E1 e E2, ou experiência recente (últimos três anos);

- curso superior completo;

- Passaporte brasileiro válido;

- diferencial: visto americano (B1/B2) válido.