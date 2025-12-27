Processo seletivo da Latam para comandantes e copilotos estará aberto até 4 de janeiroLatam/Divulgação
As inscrições para as novas vagas estarão abertas até o dia 4 de janeiro na página Trabalhe Conosco da companhia. Os profissionais serão admitidos a partir de fevereiro de 2026 e a Latam pagará uma única vez um bônus de contratação para os comandantes (R$ 160 mil) e copilotos (R$ 80 mil) aprovados.
“A LATAM é a principal escolha no Brasil para quem sonha alto e quer desenvolver na aviação uma carreira sólida, em constante evolução e pautada pelo respeito e transparência. Com o investimento no E2, estamos ampliando ainda mais as oportunidades para quem quer ingressar em uma empresa líder do mercado brasileiro e que vem crescendo de maneira sustentável”, aponta Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.
Desde 2023, a empresa ampliou em 20% o seu quadro de tripulantes no país, impulsionada pelo aumento de voos e pela expansão sustentável das suas operações. As movimentações internas também cresceram 46% no período, fortalecendo oportunidades de carreira e capacitação.
Requisitos para aas vagas de comandante
- experiência de 5 mil horas de voo em linhas aéreas regulares (RBAC 121 ou similar), sendo no mínimo de 3 mil aeronaves a jato (qualquer tipo e função);
Requisitos para as vagas de copiloto
- experiência mínima de 500 horas totais de voo;
