Os cursos de idioma são gratuitos e on-lineKultivi/Divulgação
Startup oferece curso gratuito de aprendizado acelerado de idiomas
Plataforma on-line foca em prática e organização de estudos para destravar a conversação
Startup oferece curso gratuito de aprendizado acelerado de idiomas
Plataforma on-line foca em prática e organização de estudos para destravar a conversação
Câmara publica edital de concurso público com inscrições em janeiro
Salários são de R$ 21 mil ou R$ 30 mil para jornada de 40 horas
Fundação Mudes oferece oportunidades de estágio com bolsas até R$ 2 mil
Há vagas para candidatos de nível superior, médio e técnico
Espaços da Juventude abrem inscrições para cursos tecnológicos de janeiro
Há aulas de formação em drone, inteligência artificial, games e impressão 3D
Virada para 2026 tem 1.285 vagas de emprego disponíveis no Rio
Oportunidades abrangem pessoas com deficiência
Empresa aérea abre processo seletivo para comandantes e copilotos
Contratados receberão bônus que varia entre R$ 80 mil e R$ 160 mil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.