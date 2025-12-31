Os cursos de idioma são gratuitos e on-line - Kultivi/Divulgação

Os cursos de idioma são gratuitos e on-lineKultivi/Divulgação

Publicado 31/12/2025 08:06

O Brasil segue com baixa proficiência em línguas estrangeiras: somente 1% da população é fluente em inglês, e cerca de 5% possuem algum nível de conhecimento do idioma, segundo dados recentes. Entre os fatores que explicam esse cenário estão o alto custo de cursos pagos, a formação limitada de professores, o excesso de foco em gramática, a pouca prática de conversação e as oportunidades restritas de uso da língua fora da sala de aula.

Para ampliar o acesso e melhorar o aprendizado de idiomas, a Kultivi, startup de ensino gratuito, oferece diversos cursos na área de idiomas, entre eles o “Aprendizado acelerado de idiomas”, um método que promete aprimorar a conversação e acelerar a fluência em curto prazo, com foco em pilares essenciais do aprendizado, organização dos estudos e prática guiada.

O conteúdo inclui 16 videoaulas, totalizando 3,5 horas, além de materiais de apoio para que o aluno aplique a metodologia aprendida em qualquer idioma. “A proposta do curso é mostrar que aprender um idioma de forma eficiente não depende apenas de tempo de estudo, mas de método, motivação e organização”, ressalta Claudio Matos, fundador da startup.

O inglês segue como idioma mais buscado no país e é também o curso mais procurado na plataforma, seguido por espanhol, francês, italiano e alemão, enquanto línguas como o turco apresentam crescimento de interesse. Matos reforça que o curso de aprendizado acelerado é uma oportunidade para quem deseja iniciar 2026 com novas habilidades e melhor preparo profissional. “Este é um curso para quem deseja começar o ano aprendendo um novo idioma de forma rápida e efetiva, ampliando suas chances no mercado de trabalho”, afirma.