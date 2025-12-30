Inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados começam no dia 5 de janeiro - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Os interessados podem se inscrever a partir da segunda-feira, 5, até o dia 26 de janeiro. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para ocorrer no dia 8 de março de 2026 em todas as capitais do país.



As vagas são para os cargos de Analista Legislativo — especialidade Processo Legislativo e Gestão; e Técnico Legislativo — especialidade Assistente Legislativo e Administrativo.



Ambos os cargos são para nível superior, sendo aceito qualquer diploma de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, desde que a instituição de ensino seja reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



O cargo de analista legislativo — que tem o salário maior de R$ 30.853,99 mensais — conta com 35 vagas imediatas e 35 e cadastro reserva.



Das 35 vagas, são 22 para ampla concorrência, nove vagas para pessoas pardas e pretas, duas vagas para pessoas com deficiência (PCD), além de uma vaga para pessoa indígena e uma para pessoa quilombola.



O cargo de técnico legislativo — que tem salário de R$ 21.008,19 mensais — também tem 35 vagas imediatas e outras 35 de cadastro reserva, com as mesmas cotas para pessoas negras (pretas e pardas), PCDs, indígenas e quilombolas.



As inscrições podem ser feitas, no período previsto, por meio do seguinte endereço eletrônico:



Confira o cronograma previsto:



- Inscrições: das 10h do dia 5 até as 18h do dia 26 de janeiro.



- Data final para pagamento das inscrições: 28 de janeiro.



- Data das provas objetivas e discursivas: 8 de março.



Próximos editais

A Comissão Organizadora de Governança do Concurso da Câmara dos Deputados informou também que deve publicar, ainda sem data prevista, o edital para o cargo de Técnico Legislativo, especialidade Policial Legislativo Federal (PLF), com exigência de nível superior.



Também está previsto concurso para os demais cargos autorizados por decisão da Mesa Diretora da Câmara em 11 de setembro de 2025.



“Todos de lotação exclusiva e vinculados a processos de trabalho específicos, aguarda-se a conclusão das reorganizações em curso nas unidades administrativas para revisão das demandas”, informou a Câmara.