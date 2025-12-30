Inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados começam no dia 5 de janeiroMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Os interessados podem se inscrever a partir da segunda-feira, 5, até o dia 26 de janeiro. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para ocorrer no dia 8 de março de 2026 em todas as capitais do país.
As vagas são para os cargos de Analista Legislativo — especialidade Processo Legislativo e Gestão; e Técnico Legislativo — especialidade Assistente Legislativo e Administrativo.
Ambos os cargos são para nível superior, sendo aceito qualquer diploma de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, desde que a instituição de ensino seja reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
O cargo de analista legislativo — que tem o salário maior de R$ 30.853,99 mensais — conta com 35 vagas imediatas e 35 e cadastro reserva.
Das 35 vagas, são 22 para ampla concorrência, nove vagas para pessoas pardas e pretas, duas vagas para pessoas com deficiência (PCD), além de uma vaga para pessoa indígena e uma para pessoa quilombola.
O cargo de técnico legislativo — que tem salário de R$ 21.008,19 mensais — também tem 35 vagas imediatas e outras 35 de cadastro reserva, com as mesmas cotas para pessoas negras (pretas e pardas), PCDs, indígenas e quilombolas.
As inscrições podem ser feitas, no período previsto, por meio do seguinte endereço eletrônico: http://www.cebraspe.org.br/concursos/cd_25_ns
Os interessados podem acessar a íntegra do edital aqui.
- Inscrições: das 10h do dia 5 até as 18h do dia 26 de janeiro.
- Data final para pagamento das inscrições: 28 de janeiro.
- Data das provas objetivas e discursivas: 8 de março.
Próximos editais
Também está previsto concurso para os demais cargos autorizados por decisão da Mesa Diretora da Câmara em 11 de setembro de 2025.
“Todos de lotação exclusiva e vinculados a processos de trabalho específicos, aguarda-se a conclusão das reorganizações em curso nas unidades administrativas para revisão das demandas”, informou a Câmara.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.