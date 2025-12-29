Aulas dos cursos nos Espaços da Juventude começarão em 5 de janeiroLaryssa Lomenha/Divulgação

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) abriu inscrições até o dia 4 de janeiro para os cursos gratuitos dos Espaços da Juventude, com vagas destinadas a jovens de 15 a 29 anos, moradores do município do Rio de Janeiro. Para janeiro de 2026, serão oferecidas oportunidades em áreas estratégicas da tecnologia, inovação e economia criativa, como Operador de Drone, Inteligência Artificial, Informática para Negócios, Design de Games, Impressão 3D, Mídias Sociais e Empreendedorismo Tecnológico.

Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no perfil oficial da JUVRio nas redes sociais. As aulas têm início no dia 5 de janeiro, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite, conforme a unidade e o curso.

Os cursos são realizados nas unidades dos Espaços da Juventude localizadas na Cidade de Deus, Madureira, Vargem Pequena, Campo Grande, Vigário Geral, Estácio de Sá e Jacarezinho. Todas as formações oferecem certificação gratuita e contam com ambientes modernos, acessíveis e equipados com tecnologia atualizada, preparando os jovens para os desafios do mercado de trabalho contemporâneo.

Entre os destaques de janeiro estão os cursos de Inteligência Artificial, Design de Games e Impressão 3D, além da ampliação da oferta de Operador de Drone em diversas unidades. A unidade de Vargem Pequena recebe ainda o curso de Empreendedorismo Tecnológico, com foco em inovação, negócios e tecnologia aplicada.

Cursos e unidades
Estácio de Sá
- Operador de Drone, terça e quinta-feira, às 9h, 14h30 e 19h;

- Informática para Negócios, quarta e sexta-feira, às 9h, 14h30 e 19h.

Cidade de Deus

- Operador de Drone, quarta e sexta-feira, às 10h, 13h30, 15h45 e 19h;

- Mídias Sociais, terça e quinta-feira, às 10h, 13h30, 15h45 e 19h.

Vigário Geral

- Operador de Drone, terça e quinta-feira, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h;

- Inteligência Artificial, quarta e sexta-feira, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h.

Vargem Pequena

- Empreendedorismo Tecnológico, quarta e sexta-feira, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h;

- Informática para Negócios, sábado, às 9h.

Madureira

- Informática para Negócios, terça e quinta-feira, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h;
- Inteligência Artificial, quarta e sexta-feira, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h.

Jacarezinho

- Operador de Drone, terça e quinta-feira, às 9h, 13h e 15h30;

- Impressão 3D, quarta e sexta-feira, às 9h, 13h e 15h30.

Campo Grande

- Inteligência Artificial, segunda-feira, às 8h e 13h;

- Design de Games, terça e quinta-feira, às 8h, 10h15, 13h30 e 15h45;

- Impressão 3D, quarta e sexta-feira, às 8h, 10h15, 13h30 e 15h45.