Aulas dos cursos nos Espaços da Juventude começarão em 5 de janeiroLaryssa Lomenha/Divulgação
Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no perfil oficial da JUVRio nas redes sociais. As aulas têm início no dia 5 de janeiro, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite, conforme a unidade e o curso.
Os cursos são realizados nas unidades dos Espaços da Juventude localizadas na Cidade de Deus, Madureira, Vargem Pequena, Campo Grande, Vigário Geral, Estácio de Sá e Jacarezinho. Todas as formações oferecem certificação gratuita e contam com ambientes modernos, acessíveis e equipados com tecnologia atualizada, preparando os jovens para os desafios do mercado de trabalho contemporâneo.
Entre os destaques de janeiro estão os cursos de Inteligência Artificial, Design de Games e Impressão 3D, além da ampliação da oferta de Operador de Drone em diversas unidades. A unidade de Vargem Pequena recebe ainda o curso de Empreendedorismo Tecnológico, com foco em inovação, negócios e tecnologia aplicada.
Cursos e unidades
- Informática para Negócios, quarta e sexta-feira, às 9h, 14h30 e 19h.
Cidade de Deus
- Operador de Drone, quarta e sexta-feira, às 10h, 13h30, 15h45 e 19h;
- Mídias Sociais, terça e quinta-feira, às 10h, 13h30, 15h45 e 19h.
Vigário Geral
- Operador de Drone, terça e quinta-feira, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h;
- Inteligência Artificial, quarta e sexta-feira, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h.
Vargem Pequena
- Empreendedorismo Tecnológico, quarta e sexta-feira, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h;
- Informática para Negócios, sábado, às 9h.
Madureira
- Informática para Negócios, terça e quinta-feira, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h;
Jacarezinho
- Operador de Drone, terça e quinta-feira, às 9h, 13h e 15h30;
- Impressão 3D, quarta e sexta-feira, às 9h, 13h e 15h30.
Campo Grande
- Inteligência Artificial, segunda-feira, às 8h e 13h;
- Design de Games, terça e quinta-feira, às 8h, 10h15, 13h30 e 15h45;
- Impressão 3D, quarta e sexta-feira, às 8h, 10h15, 13h30 e 15h45.
