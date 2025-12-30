Os candidatos devem se inscrever pelo site da Fundação Mudes - Reprodução

Publicado 30/12/2025 15:49

A Fundação Mudes oferece 165 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (35), ciências contábeis (15) e comunicação social (4). Ainda há oportunidades para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já para o programa Jovem Aprendiz há 23 vagas.



Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 50 vagas. Sendo técnico em administração (11) e técnico em mecânica (6). Também estão disponíveis oportunidades para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica, entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades.



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.