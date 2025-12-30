Os candidatos devem se inscrever pelo site da Fundação MudesReprodução
Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 50 vagas. Sendo técnico em administração (11) e técnico em mecânica (6). Também estão disponíveis oportunidades para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica, entre outras.
As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades.
Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.
