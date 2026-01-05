Secretaria Municipal de Trabalho e Renda divulga, nesta semana, 1.285 vagas de trabalho - Reprodução

Publicado 05/01/2026

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 2.194 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

Quem inicia 2026 em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontra 1.285 vagas de emprego abertas na cidade do Rio de Janeiro, disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). Do total, 146 são para pessoas com deficiência.



Entre as oportunidades em destaque estão 50 vagas para motorista de caminhão, 45 para trabalhadora doméstica e 40 para ajudante de motorista.



Também seguem disponíveis postos voltados para quem busca o primeiro emprego ou ainda não possui experiência profissional, como 134 vagas para operador de loja, 48 para operador de teleatendimento e 30 para fiscal de prevenção de perdas, além de outras funções.

O cadastro de currículos pode ser feito online, por meio do link: https://bit.ly/Cadastro_Currículo_SMTE

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 120 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (38), ciências contábeis (16) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 24 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 17 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 57 vagas. Sendo técnico em administração (12) e técnico em eletrônica (6). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 14 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (3), ensino médio (5) e superior (6).

CIEE





O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 789 oportunidades de estágio, sendo 375 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, há 299 oportunidades para as áreas de Administração (74), Arquitetura e Urbanismo (1), Biblioteconomia e Arquivologia (2), Comércio Exterior (2), Comunicação (11), Construção Civil (3), Contabilidade (15), Design (3), Direito (139), Economia (5), Elétrica/Eletrônica (3), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (1), Farmácia (6), Financeiro (1), Gastronomia (2), Informática (12), Marketing (2), Moda (1), Nutrição (1), Pedagogia (3), Psicologia (7), Serviço Social (2) e Serviço Social | Pós-graduação (1).

Em Barra Mansa, são sete vagas para Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Direito (1), Informática (1) e Psicologia (1).

Em Resende, há uma oportunidade para Comunicação. Já em Campos, são quatro oportunidades para Administração (3) e Comunicação (1).

Em Macaé, são 20 vagas nas áreas de Administração (9), Comunicação (1), Construção Civil (4), Elétrica/Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Informática (1), Marketing (1), Produção Mecânica (1) e Veterinária (1).

Em Niterói, há seis oportunidades em Administração (3), Educação Física (1), Marketing (1) e Pedagogia (1).

Em Nova Friburgo, são três vagas em Administração (2) e Pedagogia (1).

Em Nova Iguaçu, há 12 oportunidades para Administração (6), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Direito (2) e Informática (1).

Em Duque de Caxias, são duas vagas em Administração. Já em Petrópolis, há 17 oportunidades para Administração (4), Comunicação (1), Contabilidade (3), Hotelaria (1) e Pedagogia (8).

Em Três Rios, há quatro vagas em Administração (2), Indústria (1) e Informática (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 414 vagas.

No Rio de Janeiro, são 157 vagas para Aprendiz, 33 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica e duas para Técnico em Saúde.

Em Barra Mansa, há sete oportunidades para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Resende, são 10 vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Em Campos, há 18 oportunidades para Aprendiz, seis para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e uma para Técnico em Informática.

Em Macaé, são 29 vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Niterói, há 38 oportunidades para Aprendiz, cinco para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Nova Friburgo, são quatro vagas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Nova Iguaçu, há sete oportunidades para Aprendiz, sete para Ensino Médio e três para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são três vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio. Em Petrópolis, há 16 oportunidades para Aprendiz e cinco para Ensino Médio.

Em Três Rios, são 11 vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio. Já em Teresópolis, há apenas uma oportunidade para Aprendiz.