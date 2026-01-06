Setor de hotelaria e turismo segue aquecido no mercado de trabalho - Divulgação

Publicado 06/01/2026 10:27

Rio - O setor de hotelaria e turismo segue aquecido no mercado de trabalho com mais de 160 vagas abertas no estado do Rio de Janeiro pela Catho, plataforma gratuita de empregos. Os interessados devem se candidatar pela internet

A movimentação ocorre em um período tradicionalmente intenso para o segmento, impulsionada pela alta temporada de férias, festas de fim de ano e aumento do fluxo de turistas.



As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação dentro do setor, com média salarial de: recepção (R$ 1.983,88), camareiras e camareiros (R$ 1.910,92), assistente de reservas (R$ 2.305,77), guia de turismo (R$ 2.785,24) e organizador de eventos (R$ 2.579,34).



Através dos filtros disponíveis, os candidatos podem selecionar o modelo de trabalho entre CLT, PJ e temporário, salário, distância e modalidade (presencial, híbrido e remoto).



Entre os benefícios, estão pacotes com vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica e participação nos lucros, a depender da empresa contratante.



A demanda por profissionais que combinam boa comunicação, foco em atendimento e capacidade de trabalhar com hospitalidade torna essa fase do ano especialmente relevante para quem deseja ingressar ou avançar no segmento.

