As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação dentro do setor, com média salarial de: recepção (R$ 1.983,88), camareiras e camareiros (R$ 1.910,92), assistente de reservas (R$ 2.305,77), guia de turismo (R$ 2.785,24) e organizador de eventos (R$ 2.579,34).
Através dos filtros disponíveis, os candidatos podem selecionar o modelo de trabalho entre CLT, PJ e temporário, salário, distância e modalidade (presencial, híbrido e remoto).
Entre os benefícios, estão pacotes com vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica e participação nos lucros, a depender da empresa contratante.
A demanda por profissionais que combinam boa comunicação, foco em atendimento e capacidade de trabalhar com hospitalidade torna essa fase do ano especialmente relevante para quem deseja ingressar ou avançar no segmento.
