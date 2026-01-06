Novos funcionários receberam treinamento teórico - Comlurb/Divulgação

Novos funcionários receberam treinamento teóricoComlurb/Divulgação

Publicado 06/01/2026 18:19

A Comlurb apresentou na manhã desta terça-feira, 6, no Museu do Amanhã, Zona Portuária da cidade, os 374 novos garis aprovados no processo seletivo, ocorrido em junho do ano passado. Com as convocações anteriores, a companhia soma atualmente 581 novos profissionais. Eles estão substituindo os empregados aposentados que deixaram a Companhia, em dezembro passado, depois da adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV), que resultou na saída de 1.121 trabalhadores, dos quais 581 eram garis.

Os profissionais selecionados estão sendo admitidos por tempo determinado, com base na Lei Municipal nº 8.666/2024, para atender a necessidades temporárias de interesse público. O vínculo inicial terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por até cinco vezes.

Durante a cerimônia, que funcionou também como um treinamento teórico antes de os novos profissionais serem distribuídos de acordo com as necessidades operacionais da companhia, os garis receberam orientações sobre segurança do trabalho, rotinas operacionais da limpeza urbana e outros temas relevantes.

A Comlurb ainda manterá o banco de aprovados no processo seletivo para futuras contratações. A seleção atraiu, em apenas quatro dias, mais de 180 mil inscritos. Essa é a segunda leva de garis chamados a partir do processo seletivo. Os 400 primeiros convocados, em junho, substituíram os garis comunitários, programa que foi finalizado por determinação do Ministério Público, para atuar principalmente em comunidades.