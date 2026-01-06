Novos funcionários receberam treinamento teóricoComlurb/Divulgação
Comlurb convoca mais 374 novos garis aprovados em processo seletivo
Contratação dos profissionais será por tempo determinado
Plataforma tem mais de 160 vagas em hotelaria e turismo no Rio
Setor aproveita alta temporada com oportunidades para diferentes perfis
Ebserh abre concurso público para médicos com salários de até R$ 19,1 mil
Prazo para isenção da taxa de inscrição termina nesta quarta-feira
Rio começa a semana com mais de 2 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
Startup oferece curso gratuito de aprendizado acelerado de idiomas
Plataforma on-line foca em prática e organização de estudos para destravar a conversação
Câmara publica edital de concurso público com inscrições em janeiro
Salários são de R$ 21 mil ou R$ 30 mil para jornada de 40 horas
