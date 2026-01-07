Rede de salões de beleza abre 30 vagas no Rio - Divulgação

Publicado 07/01/2026 16:15

A tradicional rede de salões de beleza Walter’s Coiffeur anunciou 30 novas vagas de emprego para profissionais que desejam ingressar no mercado da beleza no Rio de Janeiro e Região Metropolitana. As oportunidades são para manicures, cabelereiros e recepcionistas.

Para manicures, são 15 oportunidades distribuídas entre as unidades do ParkShopping Jacarepaguá, Metropolitano, Freguesia, Leblon, Barra da Tijuca e Nova América. As posições para cabeleireiro somam 10 vagas, enquanto as oportunidades para recepcionistas totalizam cinco.



A Walter’s oferece benefícios como descontos em produtos e serviços, parcerias com instituições de ensino, além de treinamentos e cursos profissionalizantes na Walter’s Academy, espaço voltado ao aperfeiçoamento técnico dos profissionais da rede.



Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail rh@waltercoiffeur.com.br ou pelo WhatsApp (21) 97039-7312.