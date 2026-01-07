A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, está com processo seletivo aberto para 17 vagas de emprego, com oportunidades no Rio de Janeiro (capital) e em Miguel Pereira (RJ).
As vagas abrangem áreas administrativas, técnicas, operacionais, regulatórias, de engenharia e recursos humanos, com cargos efetivos, oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PCD) e posições para Jovem Aprendiz.
A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, no site: vemserigua.gupy.io.
Vagas – Rio de Janeiro (Capital)
• Advogado(a) Regulatório Pleno – Efetivo • Agente de Atendimento Externo – Efetivo • Analista Administrativo Pleno – Gestão de Contratos – Efetivo • Analista Administrativo Pleno – Gestão de Frota – Efetivo • Analista Regulatório Sênior – Negócio e Gestão – Efetivo • Assistente de Engenharia – Projeto – Efetivo • Assistente de RH – Efetivo • Auxiliar de Eletromecânica – Efetivo (2 vagas) • Auxiliar Operação Água – Efetivo • Auxiliar Operação Água (Afirmativa PCD) – Efetivo • Engenheiro(a) de Capex – Projeto – Efetivo • Especialista de Eletromecânica – Gestão de Energia – Efetivo • Fiscal de Obras – Efetivo • Jovem Aprendiz – Aprendiz (2 vagas)
