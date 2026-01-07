Iguá Rio abre processo seletivo com 17 vagas no Rio de Janeiro e em Miguel Pereira Rafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, está com processo seletivo aberto para 17 vagas de emprego, com oportunidades no Rio de Janeiro (capital) e em Miguel Pereira (RJ).
As vagas abrangem áreas administrativas, técnicas, operacionais, regulatórias, de engenharia e recursos humanos, com cargos efetivos, oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PCD) e posições para Jovem Aprendiz.
A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, no site: vemserigua.gupy.io.
Vagas – Rio de Janeiro (Capital)
• Advogado(a) Regulatório Pleno – Efetivo
• Agente de Atendimento Externo – Efetivo
• Analista Administrativo Pleno – Gestão de Contratos – Efetivo
• Analista Administrativo Pleno – Gestão de Frota – Efetivo
• Analista Regulatório Sênior – Negócio e Gestão – Efetivo
• Assistente de Engenharia – Projeto – Efetivo
• Assistente de RH – Efetivo
• Auxiliar de Eletromecânica – Efetivo (2 vagas)
• Auxiliar Operação Água – Efetivo
• Auxiliar Operação Água (Afirmativa PCD) – Efetivo
• Engenheiro(a) de Capex – Projeto – Efetivo
• Especialista de Eletromecânica – Gestão de Energia – Efetivo
• Fiscal de Obras – Efetivo
• Jovem Aprendiz – Aprendiz (2 vagas)
Vaga – Miguel Pereira (RJ)
• Técnico(a) em Segurança do Trabalho – Efetivo