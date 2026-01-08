Oportunidades são para as farmácias Raia e Drogasil, no Rio - Divulgação

Publicado 08/01/2026 11:26 | Atualizado 08/01/2026 11:30

Rio - A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do país, está com 98 vagas de emprego abertas para contratação em setembro e início imediato. As oportunidades são para as farmácias Raia e Drogasil no Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas pela internet

As vagas estão distribuídas entre os cargos de atendente, logística, farmacêutico e auxiliar de reposição. Algumas áreas exigem ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.

Entre os benefícios oferecidos pela Droga Raia estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros e plano de carreira.