Curso vai focar na organização financeira dos ambulantesÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 14/01/2026 15:00

Os ambulantes compõem um dos grupos mais representativos do trabalho informal no país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no primeiro trimestre de 2025, mais de 38% dos empregos no Brasil foram sustentados por trabalhadores informais — inclusive ambulantes —, o que exclui milhões de pessoas de direitos básicos e de políticas públicas estruturadas.

A categoria enfrenta desafios históricos, que vão da falta de reconhecimento à dificuldade de regularização. Pensando em oferecer mais conhecimentos a estes profissionais, a Aliança Empreendedora, por meio da plataforma Tamo Junto, lançou o Guia Essencial de Gestão para Ambulantes — um curso on-line, gratuito e voltado exclusivamente para quem trabalha nas ruas.

A ausência de políticas públicas mantém esses profissionais vulneráveis ao longo do ano. Mas algumas capitais brasileiras já começam a avançar em iniciativas de apoio. Em Salvador, por exemplo, a prefeitura abriu um cadastro para mais de 7 mil ambulantes atuarem nas festas em 2026. O objetivo é organizar a atuação desses trabalhadores e assegurar benefícios, como transporte gratuito, alimentação e locais de descanso, contribuindo para maior segurança e melhores condições de trabalho durante os eventos.

Finanças, concorrência e falta de licenciamento

Entre as dificuldades mais comuns para os ambulantes, a organização financeira aparece no topo da lista. A busca por licenciamento também é um desafio recorrente e impacta diretamente a segurança e a tranquilidade desses trabalhadores. Mesmo sem resolver todas as barreiras estruturais, o aprendizado oferecido no Guia Essencial de Gestão para Ambulantes representa um avanço significativo na gestão do negócio.

A formalização do conhecimento surge como um divisor de águas na rotina dos ambulantes. Embora muitos trabalhem há anos nas ruas e dominem a dinâmica da venda, isso não significa que o negócio esteja realmente estruturado. Os profissionais desempenham papel central em diversas economias locais, especialmente em eventos e grandes circuitos urbanos.

As inscrições para a capacitação estão abertas até o dia 30. O Guia Essencial de Gestão para Ambulantes tem carga horária de duas horas, linguagem acessível, exemplos e orientações diretas sobre temas para o dia a dia dos ambulantes, da organização de estoque à precificação, passando pela gestão financeira, estratégias de marketing para atrair mais clientes e cuidados com bem-estar, uso de tecnologia e caminhos possíveis para a formalização.

A formação é voltada para homens e mulheres ambulantes de todo o país, especialmente aqueles expostos a contextos de vulnerabilidade econômica e social e que, muitas vezes, não contam com qualquer tipo de apoio institucional. Ao reconhecer esses trabalhadores como empreendedores e oferecer ferramentas simples e aplicáveis, a iniciativa busca fortalecer a geração de renda, ampliar oportunidades e garantir mais segurança, autonomia e visibilidade a quem movimenta, e sustenta, parte importante da economia brasileira.