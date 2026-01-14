O Shopping Jardim Guadalupe vai receber, na quinta-feira (15), uma ação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-Rio), com 1.917 vagas em diversas áreas. O atendimento será gratuito e acontecerá das 10h às 16h.
Do total de oportunidades, 1.214 são de estágio e 703 de aprendizagem. Na capital fluminense são 1.081 vagas, sendo 680 de estágio e 401 de aprendizagem.
O evento tem como objetivo ampliar o acesso de jovens e estudantes ao mercado de trabalho, oferecendo cadastro, encaminhamento e orientação para vagas de estágio, aprendizagem e oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD). A ação acontece em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (SINE).
"O CIEE em Movimento reforça nosso compromisso de facilitar o acesso dos jovens ao mundo do trabalho. Quando estamos presentes nos territórios, conseguimos orientar, acolher e encaminhar mais pessoas para oportunidades que podem transformar suas trajetórias", afirmou o superintendente geral do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola.
Principais áreas com vagas disponíveis
- Estágio
• Administrativa
• Ensino Médio
• Direito
• Contabilidade
• Marketing
• Informática
• Comunicação
• Construção Civil
• Técnico em Elétrica e Eletrônica
• Gastronomia
• Arquitetura e Urbanismo
- Aprendiz
• Administrativo
• Comércio e Varejo
• Alimentação
• Logística
• Produção
• Indústria da Carne
• Turismo e Hotelaria
• Asseio e Conservação
• Cumim
• Operador de Caixa
• Vendedor
Serviço
- Data: Quinta-feira, 15 de janeiro
- Horário: 10h às 16h
- Local: Shopping Guadalupe – 2º andar
- Endereço: Avenida Brasil, 22.155 – Guadalupe – Rio de Janeiro
