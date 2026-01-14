Evento do CIEE tem como objetivo ampliar o acesso de jovens e estudantes ao mercado de trabalho - Divulgação

Publicado 14/01/2026 09:52 | Atualizado 14/01/2026 12:46

O Shopping Jardim Guadalupe vai receber, na quinta-feira (15), uma ação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-Rio), com 1.917 vagas em diversas áreas. O atendimento será gratuito e acontecerá das 10h às 16h.

Do total de oportunidades, 1.214 são de estágio e 703 de aprendizagem. Na capital fluminense são 1.081 vagas, sendo 680 de estágio e 401 de aprendizagem.

O evento tem como objetivo ampliar o acesso de jovens e estudantes ao mercado de trabalho, oferecendo cadastro, encaminhamento e orientação para vagas de estágio, aprendizagem e oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD). A ação acontece em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (SINE).



"O CIEE em Movimento reforça nosso compromisso de facilitar o acesso dos jovens ao mundo do trabalho. Quando estamos presentes nos territórios, conseguimos orientar, acolher e encaminhar mais pessoas para oportunidades que podem transformar suas trajetórias", afirmou o superintendente geral do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola.

Principais áreas com vagas disponíveis



- Estágio



• Administrativa



• Ensino Médio



• Direito



• Contabilidade



• Marketing



• Informática



• Comunicação



• Construção Civil



• Técnico em Elétrica e Eletrônica



• Gastronomia



• Arquitetura e Urbanismo



- Aprendiz



• Administrativo



• Comércio e Varejo



• Alimentação



• Logística



• Produção



• Indústria da Carne



• Turismo e Hotelaria



• Asseio e Conservação



• Cumim



• Operador de Caixa



• Vendedor

Serviço



- Data: Quinta-feira, 15 de janeiro



- Horário: 10h às 16h



- Local: Shopping Guadalupe – 2º andar



- Endereço: Avenida Brasil, 22.155 – Guadalupe – Rio de Janeiro



- Parceria: SINE



