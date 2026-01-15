As inscrições para a Imersão Verão 2026 estão abertas até o dia 19 de janeiro. O evento selecionará 140 alunas do Ensino Médio da rede pública do Rio de Janeiro para uma experiência prática de três dias nos espaços da Fiocruz.
Podem se inscrever estudantes que se identifiquem com o gênero feminino, residentes no estado do Rio de Janeiro e matriculadas em escolas públicas em 2026. A Imersão no Verão ocorrerá de 9 a 11 de fevereiro, com atividades das 8h às 17h, nas unidades da Fundação no estado do Rio de Janeiro.
A iniciativa é organizada pela Coordenação de Divulgação Científica da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação (CDC/VPEIC) e está vinculada às celebrações do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência (11/2). O objetivo é reduzir a desigualdade de gênero no campo científico.
