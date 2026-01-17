Rio - A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil com as marcas Raia e Drogasil, vai realizar um mutirão com 80 vagas de empregos no setor de logística para o Centro de Distribuição em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação acontecerá na próxima segunda-feira (19), a partir das 8h, no Condomínio Prologis, na Avenida Litorânea, 2632, no Parque Sarapuí.
As oportunidades para auxiliar de reposição logística são afirmativas e abrangem diferentes perfis, não exigindo experiência anterior. Para concorrer é necessário ter ensino fundamental ou médio completo e mínimo 18 anos.
Os candidatos devem comparecer ao local com currículo atualizado, identidade e laudo caracterizador (para vagas afirmativas PcDs).
Além do salário inicial de R$ 1.800, os selecionados também terão benefícios como plano médico e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros, plano de carreira, estacionamento no local, auxílio funeral, cesta de proteína e natalina, folga aniversário, clube de descontos e outros.
"A RD Saúde tem trilhas de desenvolvimento de carreira, que possibilitam que um auxiliar possa chegar a cargos de liderança. Por exemplo, 100% dos nossos gerentes que foram promovidos ao cargo já estavam conosco", destacou Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD Saúde.
