Ação acontecerá no Condomínio Prologis, na Avenida Litorânea, 2632, no Parque Sarapuí - Divulgação/ Ricardo Teles

Ação acontecerá no Condomínio Prologis, na Avenida Litorânea, 2632, no Parque SarapuíDivulgação/ Ricardo Teles

Publicado 17/01/2026 10:13

Rio - A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil com as marcas Raia e Drogasil, vai realizar um mutirão com 80 vagas de empregos no setor de logística para o Centro de Distribuição em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação acontecerá na próxima segunda-feira (19), a partir das 8h, no Condomínio Prologis, na Avenida Litorânea, 2632, no Parque Sarapuí.



As oportunidades para auxiliar de reposição logística são afirmativas e abrangem diferentes perfis, não exigindo experiência anterior. Para concorrer é necessário ter ensino fundamental ou médio completo e mínimo 18 anos.





Para entrar no condomínio, os interessados deverão acessar o link ( Os candidatos devem comparecer ao local com currículo atualizado, identidade e laudo caracterizador (para vagas afirmativas PcDs).Para entrar no condomínio, os interessados deverão acessar o link ( acesso.altevopass.com.br/acesso- gerenciado/6968ff2f50154f0f50c06098 ) e cadastrar a biometria facial, que será necessária para acessar a catraca.

Além do salário inicial de R$ 1.800, os selecionados também terão benefícios como plano médico e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros, plano de carreira, estacionamento no local, auxílio funeral, cesta de proteína e natalina, folga aniversário, clube de descontos e outros.



"A RD Saúde tem trilhas de desenvolvimento de carreira, que possibilitam que um auxiliar possa chegar a cargos de liderança. Por exemplo, 100% dos nossos gerentes que foram promovidos ao cargo já estavam conosco", destacou Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD Saúde.





