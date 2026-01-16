Durante o primeiro mês, os alunos que ficarem mais de 15 dias sem acessar a plataforma poderão perder a vaga - Divulgação/ Faetec

Durante o primeiro mês, os alunos que ficarem mais de 15 dias sem acessar a plataforma poderão perder a vagaDivulgação/ Faetec

Publicado 16/01/2026 13:34

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com 15 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade a distância (EaD). As aulas têm duração de 20 semanas, em áreas como administração, tecnologia, informática, programação, marketing, idiomas e inclusão. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de janeiro pela internet

As oportunidades são voltadas para pessoas a partir de 16 ou 18 anos, dependendo do curso, sem limite máximo de idade, desde que o candidato tenha Ensino Fundamental completo. Como as aulas são on-line, é preciso ter celular, computador ou tablet com acesso à internet para acompanhar o conteúdo.





"Esses cursos permitem que milhares de pessoas se preparem para novas oportunidades, atualizem conhecimentos e tenham mais chances de inserção no mercado. É uma política pública que chega direto a quem mais precisa", afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.



O início das aulas está previsto para o dia 9 de fevereiro. Durante o primeiro mês, os alunos que ficarem mais de 15 dias sem acessar a plataforma poderão perder a vaga. Todas as informações sobre cursos, prazos e critérios de participação estão disponíveis no edital, publicado no site da Faetec EAD Cada pessoa pode se inscrever em apenas um curso, e as vagas são ocupadas conforme a ordem de inscrição. Quando o total for preenchido, o candidato entra automaticamente na lista de espera, que é usada caso surjam novas vagas ao longo do início das aulas."Esses cursos permitem que milhares de pessoas se preparem para novas oportunidades, atualizem conhecimentos e tenham mais chances de inserção no mercado. É uma política pública que chega direto a quem mais precisa", afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.O início das aulas está previsto para o dia 9 de fevereiro. Durante o primeiro mês, os alunos que ficarem mais de 15 dias sem acessar a plataforma poderão perder a vaga. Todas as informações sobre cursos, prazos e critérios de participação estão disponíveis no edital, publicado no site da Faetec EAD https://portal.faetec.rj.gov.br/InscricaoEad

"A Faetec segue ampliando o acesso à qualificação profissional, com cursos alinhados às necessidades atuais do mercado. O formato a distância garante total flexibilidade e inclusão, permitindo que mais pessoas tenham acesso à formação de qualidade", destacou o presidente da Faetec, Alexandre Valle.