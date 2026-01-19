Em 2025, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários, com 9.207 atletas registradosTomaz Silva / Agência Brasil
Começam inscrições para programa Bolsa Atleta 2026
Valor varia de R$ 410 a R$ 16.629,00
