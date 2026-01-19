Em 2025, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários, com 9.207 atletas registrados - Tomaz Silva / Agência Brasil

Em 2025, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários, com 9.207 atletas registradosTomaz Silva / Agência Brasil

Publicado 19/01/2026 10:44

As inscrições para o programa Bolsa Atleta, que beneficia com pagamentos mensais, por um ano, atletas de diversas categorias que tenham obtido resultados em competições no ano anterior têm início nesta segunda-feira (19).

O edital prevê cinco categorias: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico, atleta internacional, atleta nacional, atleta de base e atleta estudantil. O valor das bolsas varia de R$ 410 a R$ 16.629,00. Os valores são pagos com recursos do Ministério dos Esportes.

Em 2025, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários, com 9.207 atletas registrados, mais que os 8.739 contemplados no ano anterior. Podem pleitear a ajuda financeira praticantes de todas as modalidades esportivas consideradas olímpicas, paralímpicas ou surdolímpicas.

Para atletas olímpicos, por exemplo, que se preparam para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, o critério para o recebimento da bolsa é ter integrado a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de verão em Paris 2024, Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Inverno em Beijing 2022, Jogos Surdolímpicos de verão em Tóquio 2025 ou Jogos Surdolímpicos de inverno em Erzurum 2022.