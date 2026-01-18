Banco abre vagas para especialista patrimonial em seguros e consórcio no Rio - Divulgação

Publicado 18/01/2026 13:05

O Santander está com vagas abertas para a posição de especialista patrimonial, função estratégica voltada à oferta de seguros e consórcios, com foco no fortalecimento do relacionamento com clientes e na ampliação da proteção patrimonial, no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

O profissional será responsável por atendimento consultivo, com estratégias de longo prazo que contribuam para a prosperidade dos clientes. É necessário ter graduação completa ou estar no último ano do curso, além de conhecimento em Pacote Office.



O especialista irá realizar um atendimento com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, gerando soluções sob medida de proteção patrimonial, além do desenvolvimento de um relacionamento com propostas alinhadas a diferentes perfis de clientes.



O pacote de remuneração do especialista inclui salário fixo no valor de R$ 2.613,50, acrescido de um bônus garantido mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses, em conformidade com a política de remuneração vigente. Nesse período, a remuneração total mensal será de R$ 7.372,59. A partir do 9º mês, o profissional mantém o salário fixo e pode contar ainda com remuneração variável semestral, conforme política vigente.



Para a posição de líder, a remuneração é composta por salário fixo + bônus garantido, totalizando o valor mensal de R$ 10.532,00 durante os primeiros oito meses. A partir do 9º mês, o líder passa a receber salário fixo mensal de R$ 5.436,09, além de remuneração variável semestral, baseada na média de performance da equipe, com pagamentos realizados nos meses de setembro e fevereiro.



Os benefícios da vaga contemplam vale-alimentação de R$ 757,19, vale-refeição de R$ 48 por dia (cerca de R$ 1.056,00 mensais), 13ª cesta alimentação no valor de R$ 757,19, auxílio creche ou babá de R$ 522,70 mensais até os 4 anos, ou benefício para filho excepcional no valor de R$ 522,70 mensais, sem limite de idade. A oportunidade também oferece assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida.



