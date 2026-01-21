Inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiroDivulgação

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos dos Espaços da Juventude. As oportunidades são destinadas a jovens de 15 a 29 anos moradores do Rio de Janeiro. Ao todo, serão abertas 3,5 mil vagas em cursos como Inteligência Artificial, Empreendedorismo Tecnológico, Design de Games, Informática para Negócios, Impressão 3D, Operador de Drone e Mídias Sociais. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro.
As aulas acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite, nas sete unidades dos Espaços da Juventude: Cidade de Deus, Madureira, Vargem Pequena, Campo Grande, Vigário Geral, Estácio de Sá e Jacarezinho. Todas as formações oferecem certificação gratuita.

Desde 2022, quando foi inaugurada a primeira unidade do Espaço da Juventude, já foram certificados 48.853 jovens. Com foco na inserção dos jovens no mundo da Indústria 4.0, os Espaços oferecem ambientes modernos, acessíveis e equipados com tecnologia atualizada.
Os interessados podem se inscrever pelo formulário disponível no perfil oficial da secretaria nas redes sociais
Unidades e Cursos 

- Cidade de Deus

Terças e quintas: Design de Games
Quartas e sextas: Informática para Negócios
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

- Madureira

Segunda-feira: Empreendedorismo Tecnológico - somente às 16h
Terça e quinta: Informática para Negócios
Quarta e sexta: Mídias Sociais
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

- Vargem Pequena

Terças e quintas: Informática para Negócios
Quartas e sextas: Operador de Drone
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

- Campo Grande

Segunda-feira: Informática para negócios - somente às 8h e 13h
Terça e quinta: Mídias Sociais
Quarta e sexta: Operador de Drone
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

- Vigário Geral

Terças e quintas: Informática para negócios
Quartas e sextas: Impressão 3D
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

- Estácio de Sá

Terças e quintas: Inteligência Artificial
Quartas e sextas: Empreendedorismo Tecnológico
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

- Jacarezinho

Terças e quintas: Operador de Drone
Quartas e sextas: Impressão 3D
Horários diferenciados: 9h, 13h, 15h30