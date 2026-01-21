Inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro - Divulgação

Inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiroDivulgação

Publicado 21/01/2026 07:52

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos dos Espaços da Juventude. As oportunidades são destinadas a jovens de 15 a 29 anos moradores do Rio de Janeiro. Ao todo, serão abertas 3,5 mil vagas em cursos como Inteligência Artificial, Empreendedorismo Tecnológico, Design de Games, Informática para Negócios, Impressão 3D, Operador de Drone e Mídias Sociais. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro.

As aulas acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite, nas sete unidades dos Espaços da Juventude: Cidade de Deus, Madureira, Vargem Pequena, Campo Grande, Vigário Geral, Estácio de Sá e Jacarezinho. Todas as formações oferecem certificação gratuita.



Desde 2022, quando foi inaugurada a primeira unidade do Espaço da Juventude, já foram certificados 48.853 jovens. Com foco na inserção dos jovens no mundo da Indústria 4.0, os Espaços oferecem ambientes modernos, acessíveis e equipados com tecnologia atualizada.

Unidades e Cursos



- Cidade de Deus



Terças e quintas: Design de Games

Quartas e sextas: Informática para Negócios

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h



- Madureira



Segunda-feira: Empreendedorismo Tecnológico - somente às 16h

Terça e quinta: Informática para Negócios

Quarta e sexta: Mídias Sociais

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h



- Vargem Pequena



Terças e quintas: Informática para Negócios

Quartas e sextas: Operador de Drone

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h



- Campo Grande



Segunda-feira: Informática para negócios - somente às 8h e 13h

Terça e quinta: Mídias Sociais

Quarta e sexta: Operador de Drone

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h



- Vigário Geral



Terças e quintas: Informática para negócios

Quartas e sextas: Impressão 3D

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h



- Estácio de Sá



Terças e quintas: Inteligência Artificial

Quartas e sextas: Empreendedorismo Tecnológico

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h



- Jacarezinho



Terças e quintas: Operador de Drone

Quartas e sextas: Impressão 3D

Horários diferenciados: 9h, 13h, 15h30