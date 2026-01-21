Inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiroDivulgação
Desde 2022, quando foi inaugurada a primeira unidade do Espaço da Juventude, já foram certificados 48.853 jovens. Com foco na inserção dos jovens no mundo da Indústria 4.0, os Espaços oferecem ambientes modernos, acessíveis e equipados com tecnologia atualizada.
- Cidade de Deus
Terças e quintas: Design de Games
Quartas e sextas: Informática para Negócios
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
- Madureira
Segunda-feira: Empreendedorismo Tecnológico - somente às 16h
Terça e quinta: Informática para Negócios
Quarta e sexta: Mídias Sociais
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
- Vargem Pequena
Terças e quintas: Informática para Negócios
Quartas e sextas: Operador de Drone
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
- Campo Grande
Segunda-feira: Informática para negócios - somente às 8h e 13h
Terça e quinta: Mídias Sociais
Quarta e sexta: Operador de Drone
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
- Vigário Geral
Terças e quintas: Informática para negócios
Quartas e sextas: Impressão 3D
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
- Estácio de Sá
Terças e quintas: Inteligência Artificial
Quartas e sextas: Empreendedorismo Tecnológico
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
- Jacarezinho
Terças e quintas: Operador de Drone
Quartas e sextas: Impressão 3D
Horários diferenciados: 9h, 13h, 15h30
