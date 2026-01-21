As inscrições para o programa de estágio do Senac vão até 9 de fevereiroSenac/Divulgação

O Desenvolve — Programa de Estágio do Departamento Nacional do Senac — abriu novo processo seletivo. São vagas para início imediato no Rio de Janeiro. O período de inscrições vai até 9 de fevereiro de 2026, às 12h (horário de Brasília).

Poderão participar estudantes que estejam cursando o ensino superior a partir do 3º período (para os cursos de graduação/bacharelado) ou a partir do 2º período (para os cursos de graduação tecnóloga) e até o antepenúltimo período (para todos os cursos). A pessoa deve residir na região do Grande Rio.

Todas as informações sobre o programa estão disponíveis no edital.

Os benefícios oferecidos são bolsa-auxílio de R$ 1.874,00, auxílio-transporte integral e refeição no local. A carga é de 6 horas por dia (30 horas por semana). A modalidade de trabalho é presencial. O contrato é anual, renovável por até dois anos.

Fases do processo

– Inscrição: somente via internet, até as 12h do dia 9 de fevereiro (horário de Brasília);
– Prova on-line: até as 12h do dia 9 de fevereiro (horário de Brasília);
– Entrevista e envio de documentação: candidatos aprovados na prova objetiva serão convocados para etapa documental.

Cursos elegíveis para estágio

- Engenharia da Computação;

- Psicologia;

- Sistemas de Informação;

- Sistemas para Internet;

- Tecnologia da Informação;

- Engenharia Elétrica;

- Engenharia de Software;

- Estatística;

- Gestão Pública;

- Jogos Digitais;

- Jornalismo;

- Nutrição;

- Pedagogia;

- Programação Visual;

- Administração;

- Administração pública;

- Análise de sistemas;

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

- Arquitetura e Urbanismo;

- Arquivologia;

- Banco de Dados;

- Biblioteconomia;

- Cibersegurança;

- Ciência Atuarial;

- Ciência da Computação;

- Ciência de dados;

- Ciências Contábeis;

- Ciências Econômicas;

- Computação em Nuvem / Cloud Computing;

- Comunicação Social - Jornalismo;

- Comunicação Social - Publicidade;

- Comunicação Visual;

- Desenho Industrial (com habilitação em Comunicação Visual);

- Desenvolvimento Mobile;

- Desenvolvimento de Software;

- Design Gráfico;

- Direito;

- Engenharia de Dados;

- Engenharia de Produção;

- Engenharia de Redes;

- Engenharia de Telecomunicações;

- Gestão da Tecnologia da Informação;

- Graduação em Tecnologia Educacional;

- Inteligência Artificial;

- Jogos Digitais;

- Marketing Digital;

- Mídias Digitais;

- Produção Multimídia;

- Rede de Computadores;

- Segurança da informação;

- Sistemas para Internet;

- UX/UI Design.