As inscrições para o programa de estágio do Senac vão até 9 de fevereiroSenac/Divulgação
Poderão participar estudantes que estejam cursando o ensino superior a partir do 3º período (para os cursos de graduação/bacharelado) ou a partir do 2º período (para os cursos de graduação tecnóloga) e até o antepenúltimo período (para todos os cursos). A pessoa deve residir na região do Grande Rio.
Todas as informações sobre o programa estão disponíveis no edital.
Os benefícios oferecidos são bolsa-auxílio de R$ 1.874,00, auxílio-transporte integral e refeição no local. A carga é de 6 horas por dia (30 horas por semana). A modalidade de trabalho é presencial. O contrato é anual, renovável por até dois anos.
Fases do processo
– Inscrição: somente via internet, até as 12h do dia 9 de fevereiro (horário de Brasília);
Cursos elegíveis para estágio
- Engenharia da Computação;
- Psicologia;
- Sistemas de Informação;
- Sistemas para Internet;
- Tecnologia da Informação;
- Engenharia Elétrica;
- Engenharia de Software;
- Estatística;
- Gestão Pública;
- Jogos Digitais;
- Jornalismo;
- Nutrição;
- Pedagogia;
- Programação Visual;
- Administração;
- Administração pública;
- Análise de sistemas;
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
- Arquitetura e Urbanismo;
- Arquivologia;
- Banco de Dados;
- Biblioteconomia;
- Cibersegurança;
- Ciência Atuarial;
- Ciência da Computação;
- Ciência de dados;
- Ciências Contábeis;
- Ciências Econômicas;
- Computação em Nuvem / Cloud Computing;
- Comunicação Social - Jornalismo;
- Comunicação Social - Publicidade;
- Comunicação Visual;
- Desenho Industrial (com habilitação em Comunicação Visual);
- Desenvolvimento Mobile;
- Desenvolvimento de Software;
- Design Gráfico;
- Direito;
- Engenharia de Dados;
- Engenharia de Produção;
- Engenharia de Redes;
- Engenharia de Telecomunicações;
- Gestão da Tecnologia da Informação;
- Graduação em Tecnologia Educacional;
- Inteligência Artificial;
- Jogos Digitais;
- Marketing Digital;
- Mídias Digitais;
- Produção Multimídia;
- Rede de Computadores;
- Segurança da informação;
- Sistemas para Internet;
- UX/UI Design.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.