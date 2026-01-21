As inscrições para o programa de estágio do Senac vão até 9 de fevereiro - Senac/Divulgação

Poderão participar estudantes que estejam cursando o ensino superior a partir do 3º período (para os cursos de graduação/bacharelado) ou a partir do 2º período (para os cursos de graduação tecnóloga) e até o antepenúltimo período (para todos os cursos). A pessoa deve residir na região do Grande Rio.



Todas as informações sobre o programa estão disponíveis



Os benefícios oferecidos são bolsa-auxílio de R$ 1.874,00, auxílio-transporte integral e refeição no local. A carga é de 6 horas por dia (30 horas por semana). A modalidade de trabalho é presencial. O contrato é anual, renovável por até dois anos.



Fases do processo



– Inscrição: somente via internet, até as 12h do dia 9 de fevereiro (horário de Brasília);

– Prova on-line: até as 12h do dia 9 de fevereiro (horário de Brasília);

– Entrevista e envio de documentação: candidatos aprovados na prova objetiva serão convocados para etapa documental.



Cursos elegíveis para estágio



- Engenharia da Computação;



- Psicologia;



- Sistemas de Informação;



- Sistemas para Internet;



- Tecnologia da Informação;



- Engenharia Elétrica;



- Engenharia de Software;



- Estatística;



- Gestão Pública;



- Jogos Digitais;



- Jornalismo;



- Nutrição;



- Pedagogia;



- Programação Visual;



- Administração;



- Administração pública;



- Análise de sistemas;



- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;



- Arquitetura e Urbanismo;



- Arquivologia;



- Banco de Dados;



- Biblioteconomia;



- Cibersegurança;



- Ciência Atuarial;



- Ciência da Computação;



- Ciência de dados;



- Ciências Contábeis;



- Ciências Econômicas;



- Computação em Nuvem / Cloud Computing;



- Comunicação Social - Jornalismo;



- Comunicação Social - Publicidade;



- Comunicação Visual;



- Desenho Industrial (com habilitação em Comunicação Visual);



- Desenvolvimento Mobile;



- Desenvolvimento de Software;



- Design Gráfico;



- Direito;



- Engenharia de Dados;



- Engenharia de Produção;



- Engenharia de Redes;



- Engenharia de Telecomunicações;



- Gestão da Tecnologia da Informação;



- Graduação em Tecnologia Educacional;



- Inteligência Artificial;



- Jogos Digitais;



- Marketing Digital;



- Mídias Digitais;



- Produção Multimídia;



- Rede de Computadores;



- Segurança da informação;



- Sistemas para Internet;



- UX/UI Design.

