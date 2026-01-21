Medida provisória assinada por Lula garante o reajuste dos professoresArquivo pessoal
Secom informa que Lula assinou MP com reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores
Medida provisória estabelece que aumento não poderá ser inferior à inflação do ano anterior
Senac abre inscrições para programa de estágio
Vagas se destinam a estudantes universitários; confira a relação de cursos
Espaços da Juventude oferecem 3,5 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia
Novas turmas começam no próximo mês
Seeduc abre processo seletivo para contratação de até 1.750 professores temporários
Admissões são para os anos letivos de 2026 e 2027, com vagas para o Ensino Fundamental e Médio
TJRJ abre processo seletivo com 250 vagas para função de juiz leigo
Taxa de inscrição é de R$ 180
Rio começa a semana com mais de 4 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
