Hugo Motta falou ainda sobre o concurso poara técnico e analista da CâmaraLula Marques/Agência Brasil
"Quero ainda anunciar que nós teremos ainda no mês de janeiro o lançamento de um outro concurso, esse para policial legislativo da Câmara dos Deputados. Esse concurso eu voltarei aqui para trazer mais informações para vocês sobre os detalhes. Boa sorte a todos!", revelou o presidente da Câmara.
Motta ainda lembrou que o prazo de inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados para técnico e analista legislativo, autorizado por ele em 2025, se encerrará as 18 horas (horário de Brasília) da próxima segunda-feira, 26.
Os interessados no certame devem se inscrever exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca examinadora contratada para executar o certame.
Taxa de inscrição
O candidato deverá efetuar o pagamento por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). O documento apresentará QR code que possibilita o pagamento por Pix.
Vagas
- 35 para analista legislativo – especialidade processo legislativo e gestão;
- 35 vagas técnico legislativo – especialidade assistente legislativo e administrativo.
Reserva de vagas
- 25% para candidatos negros;
- 3% para candidatos indígenas; e
- 2% para candidatos quilombolas.
A remuneração mensal dos aprovados no concurso da Câmara Federal varia de R$ 21.008,19 até R$ 30.853,99, conforme o cargo (técnico e analista). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos.
Provas
O deputado Hugo Motta explicou que as provas serão realizadas em todas as capitais do Brasil. “Justamente para facilitar o acesso das pessoas que queiram realizar essa prova, não mais sendo necessário sair do seu estado para ir a outro estado poder realizar o concurso”, destacou
Em 8 de março, as provas objetivas terão duração de cinco horas e a discursiva, de três horas.
Conforme descrito no edital, as provas objetivas terão 90 questões de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos.
Para conhecer os detalhes do novo concurso da Câmara dos Deputados, acesse o site do processo seletivo e o edital público.
