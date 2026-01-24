Um dos focos do curso é a inclusão de PCDs por meio do esporte paralímpico - Fernanda Dias/Agencia O Dia

Estão abertas até o dia 5 de fevereiro inscrições para o curso de extensão gratuito e on-line voltado para educadores e profissionais de diversas áreas. As aulas têm foco em acessibilidade, paradesporto, diversidade, legislação para PcDs, saúde, bem-estar e lazer. A iniciativa faz parte do projeto Pulsar V, promovido pelo Instituto Incluir.

Os conteúdos curriculares serão organizados em sete aulas teórico-práticas, que contemplam os seguintes temas: Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência e do Esporte Adaptado; Aspectos Sociais da Pessoa com Deficiência; Comunicação e Linguagem Inclusiva; Saúde da Pessoa com Deficiência; Fundamentos Treino e Aprendizagem de Exercício Físico; Apoio na Educação Escola; e Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.

Viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte –do governo federal, o curso oferece 28 horas de aulas síncronas e 32 horas de atividades assíncronas, totalizando 60 horas de formação. O curso acontecerá às as quartas-feiras, das 18h às 22h, entre fevereiro e abril. A capacitação fornecerá certificado internacional aos alunos que tiverem 70% de frequência e participação em aulas. Nesta edição, o projeto prevê a formação de três turmas, cada uma com 50 participantes.

As inscrições são limitadas e devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail educacao@institutoincluir.com.br . No campo "Assunto", o candidato deverá escrever “Inscrição – Pulsar V”.

A iniciativa é realizada em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, Deutsche Sporthochschule Köln (Universidade de Colônia, Alemanha), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade do Porto (Portugal).

Serviço:

Curso de extensão Pulsar - Ano V

Segunda turma

Edital: https://lepedi-unirio-ufrrj.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Edital_de_selecao_Pulsar_V_turma_2.pdf

Total de 60h de formação, com aulas síncronas e assíncronas

Inscrições até 05 de fevereiro de 2026

Aulas: quartas-feiras, nos meses de fevereiro, março e abril de 2026, das 18h às 22h

E-mail: educacao@institutoincluir.com.br (sob o título “Inscrição - Pulsar V”).