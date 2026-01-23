Unidade móvel da SMTE realiza atendimentos de empregabilidade entre 26 e 30 de janeiro - Divulgação/ Roberto Moreyra / SMTE

Publicado 23/01/2026 11:06

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá três bairros na próxima semana. A ação começa na segunda-feira (26), o atendimento será realizado na Ricardo de Albuquerque, na Cozinha Comunitária Carioca Janelas do Futuro, que fica na rua Embuzeiro, 208, das 10h às 14h.

Já na terça-feira (17), a equipe estará em Inhoaíba, na Avenida Cesário de Melo, 6.852, no Parque Oeste. No mesmo bairro, a van estará na Cozinha Comunitária Carioca Cosmos, na Estrada do Campinho, 4.700, na quarta-feira (28).

A equipe do programa encerrará os atendimentos no Parque Rita Lee, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, na Barra Olímpica, na sexta-feira (30), das 09h às 14h.

"Aqueles que residem nesses bairros e estão em busca de emprego podem aproveitar a oportunidade para cadastrar seus currículos, marcar entrevistas e começar 2026 com a primeira ou uma nova oportunidade profissional", recomendou o Subsecretário Municipal Substituto de Trabalho e Renda, Florentino Cerqueira Azevedo

Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro no banco de oportunidades da SMTE deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Emprego_SMTE

Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente no banco de oportunidades da SMTE em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.