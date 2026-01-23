Unidade móvel da SMTE realiza atendimentos de empregabilidade entre 26 e 30 de janeiroDivulgação/ Roberto Moreyra / SMTE
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em três bairros na próxima semana
Serviço realizará o atendimento das 10h às 14h
Ministério da Gestão convoca 44 aprovados em lista de espera da primeira edição do CNU
Classificados devem fazer matrícula nos cursos de formação da Enap
Polo Educacional Sesc abre inscrições para curso de qualificação profissional em Produção Cultural
São oferecidas 60 vagas; inscrições vão até 2 de fevereiro
Portal Mais Professores divulga 12 programas de pós-graduação
Plataforma do MEC reúne oportunidades gratuitas de mestrado, doutorado e especialização para docentes da educação básica
Faetec abre inscrições para instrutores, pedagogos e assistentes
Candidaturas podem ser feitas até 9 de fevereiro pelo site da fundação; profissionais atuarão em unidades em diferentes municípios do estado
Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro, diz Motta
Presidente da Casa fez o anúncio nas redes sociais
