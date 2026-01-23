Aulas acontecerão no Polo Sesc Educacional - Divulgação

Aulas acontecerão no Polo Sesc EducacionalDivulgação

Publicado 23/01/2026 15:28

O Polo Educacional Sesc abre inscrições para as próximas turmas do curso de qualificação profissional em Produção Cultural. Interessados poderão se inscrever até 2 de fevereiro no site do Polo. O curso é gratuito e tem como objetivo oferecer formação profissional para o desenvolvimento de projetos de agentes culturais, contribuindo para o fortalecimento e sustentabilidade de iniciativas em territórios periféricos do Rio de Janeiro.

O curso dura quatro meses e é realizado presencialmente, com aulas às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h40 às 21h40, na sede do Polo Educacional Sesc, na Barra Olímpica. São oferecidas 60 vagas, divididas em duas turmas: uma no primeiro semestre, no período de 3 de março a 3 de julho, e outra no segundo semestre, com aulas entre 4 de agosto e 27 de novembro.

Podem participar do processo de seleção produtores, artistas, educadores, pesquisadores, mediadores, animadores e demais interessados que tenham vivência na área cultural. É preciso ter no mínimo 18 anos, residir no Rio de Janeiro ou Baixada Fluminense e ter Ensino Médio completo. Além das aulas com abordagens teóricas e práticas, o programa conta com a realização de dinâmicas, debates, utilização de vídeos e participação nas atividades de fruição artística do Polo Educacional Sesc.