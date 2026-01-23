Aulas acontecerão no Polo Sesc EducacionalDivulgação
Polo Educacional Sesc abre inscrições para curso de qualificação profissional em Produção Cultural
São oferecidas 60 vagas; inscrições vão até 2 de fevereiro
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em três bairros na próxima semana
Serviço realizará o atendimento das 10h às 14h
Portal Mais Professores divulga 12 programas de pós-graduação
Plataforma do MEC reúne oportunidades gratuitas de mestrado, doutorado e especialização para docentes da educação básica
Faetec abre inscrições para instrutores, pedagogos e assistentes
Candidaturas podem ser feitas até 9 de fevereiro pelo site da fundação; profissionais atuarão em unidades em diferentes municípios do estado
Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro, diz Motta
Presidente da Casa fez o anúncio nas redes sociais
Senac RJ oferece cursos profissionalizantes gratuitos para moradores da Rocinha
Há opções nas áreas de hotelaria, saúde, jardinagem e serviço de bebidas
