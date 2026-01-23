Candidatos convocados devem realizar curso de formação na Enap - Arquivo / Agência Brasil

O Ministério da Gestão explica que a convocação respeita a ordem de classificação no concurso, as preferências indicadas no momento da inscrição e as manifestações de interesse em permanecer na lista de espera.



Confira a distribuição das 44 vagas por cargos.



- analista de infraestrutura (AIE) – 4 vagas;



- analista técnico de políticas sociais (ATPS) – 31 vagas;



- especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) – 5 vagas;



- analista de comércio exterior (ACE) – 4 vagas.



Para realizar a matrícula, a Enap orienta a:



- acessar a página da carreira; As matrículas devem ser feitas no site da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) até às 23 horas e 59 minutos de 28 de janeiro, no horário de Brasília.Para realizar a matrícula, a Enap orienta a:- acessar a página da carreira;

- clicar no botão Matricule-se;

- preencher e enviar o formulário corretamente com todos os dados e documentos necessários.

Cursos de formação

O MGI explica que a formação de novos/as integrantes do serviço público está voltada ao desenvolvimento de diversas competências que serão exigidas ao longo da carreira pública.



Os cursos de formação são obrigatórios para o preenchimento das vagas e correspondem à terceira e última etapa eliminatória do CNU 2024. Isso significa que a reprovação no curso resulta na eliminação do concurso e a nota obtida no curso será usada na classificação final.



As aulas ocorrerão na modalidade presencial, em Brasília, de segunda a sexta-feira, em dois turnos, totalizando oito horas-aula por dia, com intervalo para almoço.



A formação está organizada com a seguinte carga horária, conforme a carreira:



- EPPGG – 580 horas (presencial);

- ACE – 380 horas (presencial);

- ATPS – 440 horas (presencial);

- AIE – 440 horas (presencial).

Os cursos do Programa de Formação Inicial variam entre 360 e 580 horas.



A frequência é obrigatória e registrada em cada período. A presença mínima para aprovação é de 75%.



Os matriculados poderão receber auxílio financeiro mensal correspondente a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, conforme previsto na Lei 9.624/1998. Em caso de abandono do curso, o valor recebido deverá ser restituído.



Aquele que já é servidor público pode optar por manter a remuneração do cargo efetivo.