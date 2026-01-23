Candidatos convocados devem realizar curso de formação na EnapArquivo / Agência Brasil
O edital com a convocação foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 23.
O Ministério da Gestão explica que a convocação respeita a ordem de classificação no concurso, as preferências indicadas no momento da inscrição e as manifestações de interesse em permanecer na lista de espera.
Confira a distribuição das 44 vagas por cargos.
- analista de infraestrutura (AIE) – 4 vagas;
- analista técnico de políticas sociais (ATPS) – 31 vagas;
- especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) – 5 vagas;
- analista de comércio exterior (ACE) – 4 vagas.
Matrícula
Para realizar a matrícula, a Enap orienta a:
- acessar a página da carreira;
Os cursos de formação são obrigatórios para o preenchimento das vagas e correspondem à terceira e última etapa eliminatória do CNU 2024. Isso significa que a reprovação no curso resulta na eliminação do concurso e a nota obtida no curso será usada na classificação final.
As aulas ocorrerão na modalidade presencial, em Brasília, de segunda a sexta-feira, em dois turnos, totalizando oito horas-aula por dia, com intervalo para almoço.
A formação está organizada com a seguinte carga horária, conforme a carreira:
- EPPGG – 580 horas (presencial);
A frequência é obrigatória e registrada em cada período. A presença mínima para aprovação é de 75%.
Os matriculados poderão receber auxílio financeiro mensal correspondente a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, conforme previsto na Lei 9.624/1998. Em caso de abandono do curso, o valor recebido deverá ser restituído.
Aquele que já é servidor público pode optar por manter a remuneração do cargo efetivo.
