Faetec oferece 2 mil vagas em cursos gratuitos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade - Divulgação

Publicado 26/01/2026 16:44 | Atualizado 26/01/2026 16:45

Dentro do total de 37.573 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em todo o estado, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) destinou 2.199 oportunidades exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social e desemprego. A medida segue a Lei Estadual 9.662/2022 e busca ampliar o acesso desse público à formação técnica e ao mercado de trabalho.

As vagas fazem parte dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade presencial, com duração média de 20 semanas. Há opções em áreas como administração, informática, beleza, gastronomia, eletrônica, robótica, artes cênicas, música e idiomas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 1º de fevereiro pelo site da Faetec. O processo seletivo será realizado por sorteio eletrônico, com resultado previsto para 2 de fevereiro, e início das aulas em 23.

Para garantir o acesso às vagas reservadas, as candidatas devem ser encaminhadas por equipamentos de atendimento à mulher, como CEAMs, CIAMs, CREAS ou abrigos institucionais. Segundo a instituição, não é necessário boletim de ocorrência para o atendimento. O presidente da Faetec, Alexandre Valle, afirma que a iniciativa reforça o compromisso com inclusão social e autonomia econômica feminina por meio da qualificação profissional.