CNU 2: Começa prazo para contestar nota preliminar da prova discursiva
Período termina na terça-feira (27)
Rio encerra o mês com mais de 3,5 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
Faetec oferece 2 mil vagas em cursos gratuitos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade
Medida segue a Lei Estadual 9.662/2022 e busca ampliar o acesso desse público à formação técnica e ao mercado de trabalho.
Prazo para aderir ao Simples Nacional termina no sábado
Pedido é on-line e vale para MEI, micro e pequenas empresas
Inscrições para concurso da Câmara dos Deputados terminam nesta segunda
São oferecidas 70 vagas imediatas para cargos de nível superior
Hotelaria amplia em 12% o quadro de funcionários na alta temporada no Rio
Crescimento do turismo e calendário de grandes eventos impulsionam contratações e ampliam oportunidades de emprego na cidade
