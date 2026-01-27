Senac abre inscrições para programa de estágio com bolsa de R$ 1,8 mil no Rio e em Brasília - Reprodução SENAC

Publicado 27/01/2026 20:19

Estão abertas as inscrições para o Desenvolve, programa de estágio do Departamento Nacional do Senac, com vagas para início imediato no Rio de Janeiro e em Brasília. Os candidatos podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro de 2026, às 12h (horário de Brasília), pela internet.

Podem participar estudantes do ensino superior a partir do 3º período em cursos de bacharelado ou do 2º período em graduações tecnológicas, desde que não estejam nos últimos semestres. Para concorrer às vagas no Rio, é necessário residir no Grande Rio. Já para Brasília, os candidatos devem morar no Distrito Federal ou em cidades satélites.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.874, além de auxílio-transporte integral e refeição no local. A carga horária é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, em regime presencial. O contrato tem duração de um ano, com possibilidade de renovação por até dois anos.

O processo seletivo inclui inscrição online, prova objetiva virtual e, para os aprovados, entrevista e envio de documentação. Há oportunidades para estudantes de áreas como tecnologia da informação, comunicação, administração, engenharias, direito, pedagogia, nutrição, design, marketing digital, jornalismo e outras graduações. O edital completo e o link de inscrição estão disponíveis no site do Senac.