Evento do CIEE tem como objetivo ampliar o acesso de jovens e estudantes ao mercado de trabalhoDivulgação

Publicado 27/01/2026 07:55

Rio - O West Shopping, em Campo Grande, vai receber, nesta quarta-feira (28), uma ação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-Rio), com 2.548 vagas em diversas áreas. O atendimento será gratuito e acontecerá das 10h às 16h.

Do total de oportunidades, 1.721 são de estágio e 827 de aprendizagem. Na capital fluminense são 1.428 vagas, sendo 950 de estágio e 478 de aprendizagem.

O "CIEE em Movimento" tem como objetivo ampliar o acesso de jovens e pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, oferecendo serviços de cadastro e encaminhamento para vagas de estágio, aprendizagem e PCD. A ação é aberta ao público e representa uma oportunidade direta de conexão entre candidatos e o mundo do trabalho.

As vagas de estágio contemplam áreas como Administrativa, Ensino Médio, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Gastronomia e Arquitetura e Urbanismo.



Já as oportunidades de aprendizagem abrangem os setores administrativo, comércio e varejo, alimentação, logística, produção, indústria da carne, turismo e hotelaria, asseio e conservação, cumim, operador de caixa e vendedor.





