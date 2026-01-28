Plataforma conecta talentos a empresas parceiras de diferentes setores, formatos de trabalho e níveis de experiência - Reprodução

Rio - O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), disponibiliza mais de 1,7 mil oportunidades de emprego no Rio de Janeiro. As vagas são de diversas empresas parceiras da Sólides.

As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, modelos de trabalho (presencial, híbrido e remoto) e senioridades, além de também serem ofertadas vagas afirmativas. Os interessados encontram as vagas acessando o site

"Um dos principais obstáculos enfrentados pelo RH, especialmente em pequenas e médias empresas, é a dificuldade em atrair candidatos qualificados em quantidade suficiente. Nossa proposta é mudar essa realidade por meio de uma solução completa que simplifica e otimiza o recrutamento e seleção. Queremos ser o aliado estratégico do RH das PMEs em todo o país", afirmou Ale Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides.