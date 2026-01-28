Plataforma conecta talentos a empresas parceiras de diferentes setores, formatos de trabalho e níveis de experiênciaReprodução
Portal oferece mais de 1,7 mil oportunidades de emprego no Rio
Vagas são em empresas parceiras e abrangem várias áreas de atuação
Oficinas gratuitas ensinam mulheres a empreender e gerar renda no Carnaval
Capacitação aborda produção, precificação e redes sociais; participantes já conquistam as primeiras vendas
Faculdade oferece mais de 60 cursos gratuitos com certificado
Aulas aboradarão questões das áreas de Direito, Relações Internacionais, Economia, Ciência de Dados, Contabilidade, Administração e Psicologia
Mutirão vai oferecer 20 mil vagas de emprego, estágio e aprendizagem na Zona Oeste do Rio
Ação é gratuita e aberta ao público de todas as idades
Empresa de perfuração offshore abre inscrições para trainee com 50% das vagas para mulheres
Ao todo, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de manutenção, perfuração e operações submarinas
Senac abre inscrições para programa de estágio com bolsa de R$ 1,8 mil no Rio e em Brasília
Os candidatos podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro de 2026, às 12h (horário de Brasília), pela internet
