Evento oferece 20 mil vagas de emprego, estágio e aprendizagem - Divulgação

Publicado 28/01/2026 12:18

Rio - A Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio), em parceria com a UniFECAF, vai promover, nesta quinta-feira (29), um mutirão com 20 mil vagas de emprego, estágio e aprendizagem em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A ação é gratuita e aberta ao público de todas as idades. Para participar, não é necessário realizar inscrição prévia, mas os interessados podem confirmar presença pela internet

Durante o evento, empresas parceiras estarão presentes com mesas de atendimento. Haverá divulgação de vagas, interação com o público e recebimento de currículos. Entre as confirmadas estão CIEE, BeeOps, Atento, Super Estágios, Coletivo Aprendiz, AEC, RD Saúde, Camp Mangueira, Conecta Emprego e Dom Atacadista.

A programação inclui sorteios de descontos em cursos de graduação e pós-graduação. Também haverá distribuição de vouchers promocionais e prêmios e cadastro em banco de talentos nas vagas de emprego.



A ação integra um circuito nacional de empregabilidade da UniFECAF, com edições em diferentes regiões do país. Esta é a segunda edição do evento realizada na cidade. O mutirão acontece das 10h às 17h, na Rua Coronel Agostinho, nº 107, em Campo Grande.



"A Zona Oeste tem um enorme potencial e concentra milhares de jovens em busca de oportunidades. Quando levamos ações como o Mutirão de Oportunidades para Campo Grande, estamos aproximando o poder público, a iniciativa privada e a educação da realidade das pessoas, criando caminhos reais para o acesso ao emprego, à qualificação profissional e à autonomia financeira", destacou a secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues.



"UniFECAF organiza esse ecossistema, conectando empresas que já têm vagas abertas, parceiros institucionais e a população. Nosso papel é usar a educação como vetor de empregabilidade, facilitando o acesso às oportunidades e criando caminhos reais para quem busca o primeiro emprego, uma recolocação ou crescimento profissional", afirmou Marcel Gama, CEO da UniFECAF.



Serviço



- Data: 29 de janeiro de 2026

- Horário: 10h às 17h

- Local: Rua Coronel Agostinho, 107, Campo Grande - Rio de Janeiro