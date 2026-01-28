Evento oferece 20 mil vagas de emprego, estágio e aprendizagem Divulgação
A ação integra um circuito nacional de empregabilidade da UniFECAF, com edições em diferentes regiões do país. Esta é a segunda edição do evento realizada na cidade. O mutirão acontece das 10h às 17h, na Rua Coronel Agostinho, nº 107, em Campo Grande.
"A Zona Oeste tem um enorme potencial e concentra milhares de jovens em busca de oportunidades. Quando levamos ações como o Mutirão de Oportunidades para Campo Grande, estamos aproximando o poder público, a iniciativa privada e a educação da realidade das pessoas, criando caminhos reais para o acesso ao emprego, à qualificação profissional e à autonomia financeira", destacou a secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues.
"UniFECAF organiza esse ecossistema, conectando empresas que já têm vagas abertas, parceiros institucionais e a população. Nosso papel é usar a educação como vetor de empregabilidade, facilitando o acesso às oportunidades e criando caminhos reais para quem busca o primeiro emprego, uma recolocação ou crescimento profissional", afirmou Marcel Gama, CEO da UniFECAF.
Serviço
- Data: 29 de janeiro de 2026
