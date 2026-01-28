Cursos oferecidos pela Mackenzie terão duração de nove diasDivulgação
Faculdade oferece mais de 60 cursos gratuitos com certificado
Aulas abordarão questões das áreas de Direito, Relações Internacionais, Economia, Ciência de Dados, Contabilidade, Administração e Psicologia
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em quatro bairros na primeira semana de fevereiro
Atendimentos serão realizados em Campo Grande, São Cristóvão, Jardim Guanabara e Ilha do Governador
Carnaval: ONG oferece 30 vagas em curso gratuito de customização de abadás
Aula acontece na próxima quarta-feira (4)
Oficinas gratuitas ensinam mulheres a empreender e gerar renda no Carnaval
Capacitação aborda produção, precificação e redes sociais; participantes já conquistam as primeiras vendas
Mutirão vai oferecer 20 mil vagas de emprego, estágio e aprendizagem na Zona Oeste do Rio
Ação é gratuita e aberta ao público de todas as idades
Portal oferece mais de 1,7 mil oportunidades de emprego no Rio
Vagas são em empresas parceiras e abrangem várias áreas de atuação
