A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio realiza, entre os dias 2 e 12 de fevereiro, a primeira edição das Jornadas Acadêmicas de 2026, com uma programação que reúne mais de 60 cursos gratuitos abertos a estudantes, profissionais e ao público em geral. As atividades acontecem presencialmente na Rua Marquês de Olinda 70, em Botafogo, com encontros nos períodos da manhã, tarde e à noite, ao longo de nove dias.
As aulas serão realizadas por professores da instituição e especialistas convidados, todos com amplo conhecimento e atuantes nas áreas de Direito, Relações Internacionais, Economia, Ciência de Dados, Contabilidade, Administração e Psicologia. O objetivo é tratar, em sala de aula, temas relevantes e de interesse da sociedade, e ainda qualificar as pessoas que estão em busca de mais conhecimento para valorizar o currículo. As jornadas também têm como propósito integrar profissionais e estudantes de outras áreas para terem uma vivência sobre diferentes campos.
As vagas são limitadas e os participantes receberão certificado de participação, também gratuito. A inscrição pode ser feita por meio do link das Jornadas Acadêmicas.