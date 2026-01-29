Videoaulas focam em temas como organização financeira, precificação e controle de fluxo de caixa - Reprodução

Videoaulas focam em temas como organização financeira, precificação e controle de fluxo de caixaReprodução

Publicado 29/01/2026 20:29

O governo federal lançou o Impulsiona MEI , uma trilha nacional de capacitação empreendedora e financeira desenvolvida em parceria com a Cielo. A formação é gratuita e já está disponível no Portal do Empreendedor e no aplicativo MEI.

A iniciativa foi criada para apoiar microempreendedores individuais na gestão do dia a dia dos seus negócios, com conteúdos práticos que ajudam a organizar finanças, melhorar a tomada de decisões e aumentar a sustentabilidade das atividades.

São cerca de 20 videoaulas organizadas em módulos curtos e objetivos, que abordam temas essenciais para quem empreende, como organização financeira, precificação, controle de fluxo de caixa, posicionamento do negócio, relacionamento com clientes e tendências de inovação. Os conteúdos foram desenvolvidos pela Cielo a partir da experiência do Programa Impulsiona Cielo, que já capacitou empreendedores em diferentes regiões do Brasil.

A parceria com a Cielo prevê a possibilidade de novas etapas, incluindo conteúdos específicos e a atuação conjunta em eventos, feiras e ações de incentivo ao empreendedorismo. Em uma fase posterior, a empresa poderá oferecer condições comerciais especiais aos MEIs que concluírem a capacitação, de acordo com critérios definidos exclusivamente pela instituição.

Interessados podem acessar as aulas de forma simples, integrada ao login do GovBR, e de qualquer lugar do país de forma gratuita. É necessário apenas estar cadastrado no Portal do Empreendedor.

