Rio - O Grupo GR, referência em segurança e terceirização de serviços, está com nove vagas de trabalho abertas no estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet.
Ao todo, são sete oportunidades para a capital fluminense como porteiro (4), recepcionista bilíngue (1), operador de CFTV (1) e bombeiro civil condutor. Em Campos, há vaga para porteiro (1). Já em São João da Barra, há uma oportunidade para porteiro.
Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT e receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. A empresa oferece treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.