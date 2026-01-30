A Rede Ceja vai abrir, na próxima segunda-feira (2), a matrícula para novos alunos para a educação de jovens e adultos que desejam concluir o ensino fundamental e o médio. Ao todo, são ofertadas 50 mil novas vagas.
O processo é dividido em duas etapas: pré-matrícula, que deve ser realizada na página https://www.cecierj.edu.br/rede-ceja/faca-sua-matricula/, e confirmação de matrícula, a ser realizada presencialmente na unidade de interesse do estudante. A rede conta com 60 unidades espalhadas por todo o Estado.
No centro de educação, o aluno estuda de acordo com sua disponibilidade, através de uma plataforma on-line, voltada para o ensino semipresencial e conta com o apoio presencial de professores das diferentes disciplinas. O material didático é disponibilizado gratuitamente na escola ou no ambiente virtual de aprendizagem.
"A Rede CEJA reforça seu compromisso com a educação de jovens e adultos, investindo continuamente na melhoria dos espaços escolares e na ampliação do acesso à educação em todo o estado", destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.
