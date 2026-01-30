Matrícula são para novos alunos em todas as 60 escolas para a educação de jovens e adultos - Divulgação

Publicado 30/01/2026 12:12

A Rede Ceja vai abrir, na próxima segunda-feira (2), a matrícula para novos alunos para a educação de jovens e adultos que desejam concluir o ensino fundamental e o médio. Ao todo, são ofertadas 50 mil novas vagas.





No centro de educação, o aluno estuda de acordo com sua disponibilidade, através de uma plataforma on-line, voltada para o ensino semipresencial e conta com o apoio presencial de professores das diferentes disciplinas. O material didático é disponibilizado gratuitamente na escola ou no ambiente virtual de aprendizagem. O processo é dividido em duas etapas: pré-matrícula, que deve ser realizada na página https://www.cecierj.edu.br/rede-ceja/faca-sua-matricula/ , e confirmação de matrícula, a ser realizada presencialmente na unidade de interesse do estudante. A rede conta com 60 unidades espalhadas por todo o Estado.No centro de educação, o aluno estuda de acordo com sua disponibilidade, através de uma plataforma on-line, voltada para o ensino semipresencial e conta com o apoio presencial de professores das diferentes disciplinas. O material didático é disponibilizado gratuitamente na escola ou no ambiente virtual de aprendizagem.

"A Rede CEJA reforça seu compromisso com a educação de jovens e adultos, investindo continuamente na melhoria dos espaços escolares e na ampliação do acesso à educação em todo o estado", destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.