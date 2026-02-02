Inscrições nos minicursos oferecidos pela Mackenzie devem ser feitas pela internetDivulgação
Os encontros são presenciais, voltados para alunos da graduação e abertos também para a comunidade interessada nos assuntos abordados. Os minicursos serão ministrados por professores com experiência na área e ao final deles será emitido um diploma gratuito.
As Jornadas Acadêmicas acontecem no período das férias, em fevereiro e julho, com temas diversos e atuais para que o conhecimento se torne acessível a todos. As inscrições para os minicursos são gratuitas e podem ser realizadas pelo site.
Minicursos:
- Geopolítica em tempo real: o mundo de hoje em análise, segunda, terça quarta-feira, das 14h às 16h.
- Negociação em foco: teoria e prática, nos dias 9, 10 e 11, das 14h às 16h.
