Inscrições nos minicursos oferecidos pela Mackenzie devem ser feitas pela internet - Divulgação

Inscrições nos minicursos oferecidos pela Mackenzie devem ser feitas pela internetDivulgação

Publicado 02/02/2026 07:34





Os encontros são presenciais, voltados para alunos da graduação e abertos também para a comunidade interessada nos assuntos abordados. Os minicursos serão ministrados por professores com experiência na área e ao final deles será emitido um diploma gratuito.



As Jornadas Acadêmicas acontecem no período das férias, em fevereiro e julho, com temas diversos e atuais para que o conhecimento se torne acessível a todos. As inscrições para os minicursos são gratuitas e podem ser A Faculdade Presbiteriana Mackenzie (FPM) Rio promove, a partir desta segunda-feira, 2, durante suas Jornadas Acadêmicas, uma programação especial de minicursos voltados ao curso de Relações Internacionais (RI). São eles: Geopolítica em tempo real: o mundo de hoje em análise e Negociação em foco: teoria e prática. Ambos têm carga horária total de 24 horas.Os encontros são presenciais, voltados para alunos da graduação e abertos também para a comunidade interessada nos assuntos abordados. Os minicursos serão ministrados por professores com experiência na área e ao final deles será emitido um diploma gratuito.As Jornadas Acadêmicas acontecem no período das férias, em fevereiro e julho, com temas diversos e atuais para que o conhecimento se torne acessível a todos. As inscrições para os minicursos são gratuitas e podem ser realizadas pelo site

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio fica localizada na Rua Marquês de Olinda, 70 - Botafogo.



Minicursos:



- Geopolítica em tempo real: o mundo de hoje em análise, segunda, terça quarta-feira, das 14h às 16h.



- Negociação em foco: teoria e prática, nos dias 9, 10 e 11, das 14h às 16h.









