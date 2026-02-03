Turmas presenciais e virtuais são oferecidas em dez unidades do estado - Divulgação/ Sesc RJ

Publicado 03/02/2026 09:06





Há turmas nas unidades de Barra Mansa, Duque de Caxias, Madureira I, Madureira II - Shopping dos Peixinhos, Niterói, Nova Friburgo, Ramos, São Gonçalo, São João de Meriti e Tijuca.



Podem se inscrever estudantes a partir dos 15 anos. Os documentos necessários para inscrição no site são: RG e CPF do candidato; RG e CPF do responsável legal, quando o candidato for menor de idade; comprovante de residência e de escolaridade. As mensalidades variam de R$ 98 a R$ 247 de acordo como perfil do usuário.



O resultado será divulgado na próxima quinta-feira (5) no site do Sesc RJ. As aulas estão previstas para começar no dia 9 de fevereiro.



