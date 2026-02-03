As aulas serão ministradas na unidade Bonsucesso do Senac RJ - Senac RJ/Divulgação

Publicado 03/02/2026 15:24 | Atualizado 03/02/2026 15:47

O Senac RJ e RIOgaleão oferecem 30 vagas em cursos gratuitos de formação profissional em Turismo Cultural para moradores da Praia do Rosa e adjacências, na Ilha do Governador. As aulas começam no dia 19 e serão realizadas na unidade Senac Bonsucesso. Haverá ônibus gratuito para transporte dos alunos até a instituição de ensino, incluindo retorno. Os interessados têm até o dia 13 para efetuar pré-inscrição.



A trilha formativa é apoiada pela Associação das Mulheres da Ilha do Governador (Amuig), que há 12 anos promove ações sociais, educacionais e ambientais para mulheres com foco na inclusão social.



O projeto é constituído de oito disciplinas: Voando Alto (habilidades comportamentais), Inglês Básico I, Inglês Básico II, Inglês Intermediário I, Atendimento Hospitaleiro, Educação Financeira, Turismo Cultural e Primeiros Passos Para Empreender. Para participar, os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio.