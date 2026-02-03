As aulas serão ministradas na unidade Bonsucesso do Senac RJSenac RJ/Divulgação
A trilha formativa é apoiada pela Associação das Mulheres da Ilha do Governador (Amuig), que há 12 anos promove ações sociais, educacionais e ambientais para mulheres com foco na inclusão social.
O projeto é constituído de oito disciplinas: Voando Alto (habilidades comportamentais), Inglês Básico I, Inglês Básico II, Inglês Intermediário I, Atendimento Hospitaleiro, Educação Financeira, Turismo Cultural e Primeiros Passos Para Empreender. Para participar, os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio.
