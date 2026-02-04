Brasil é o maior mercado de padarias do mundo, com mais de 70 mil estabelecimentos - Divulgação/ Kelly Andrade/ Fundação Bunge

Brasil é o maior mercado de padarias do mundo, com mais de 70 mil estabelecimentosDivulgação/ Kelly Andrade/ Fundação Bunge

Publicado 04/02/2026 09:29





Ministrada em parceria com o Senai, a capacitação tem quatro meses de duração e é direcionada a pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Para participar das atividades, todos os selecionados receberão uniforme, material didático e bolsa auxílio. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no Senai Tijuca.



Durante o curso, os alunos terão aulas teóricas e práticas em panificação e confeitaria, além de uma formação voltada ao desenvolvimento socioemocional e ao planejamento profissional, oferecida pela Fundação Wadhwani. Também terão acesso a uma trilha de empreendedorismo em parceria com o Sebrae, caso desejem desenvolver o próprio negócio. Rio - A Fundação Bunge está com inscrições abertas para o curso gratuito "De Grão em Pão", voltado à formação profissional em panificação e confeitaria, no Rio de Janeiro. Ao todo, são 20 vagas. Os interessados podem se candidatar pela internet até 23 de fevereiro.Ministrada em parceria com o Senai, a capacitação tem quatro meses de duração e é direcionada a pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Para participar das atividades, todos os selecionados receberão uniforme, material didático e bolsa auxílio. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no Senai Tijuca.Durante o curso, os alunos terão aulas teóricas e práticas em panificação e confeitaria, além de uma formação voltada ao desenvolvimento socioemocional e ao planejamento profissional, oferecida pela Fundação Wadhwani. Também terão acesso a uma trilha de empreendedorismo em parceria com o Sebrae, caso desejem desenvolver o próprio negócio.

Após o término da formação, os alunos serão conectados a oportunidades de emprego formal, em regime CLT, em padarias da capital, com salários compatíveis com o mercado.

Dados do Euromonitor International mostram que o pão é uma paixão nacional, sendo que cada pessoa consome em média 29,3 kg anualmente. Além disso, o Brasil é o maior mercado de padarias do mundo, com mais de 70 mil estabelecimentos, que movimentam US$ 5,12 bilhões por ano. Ainda assim, o setor de panificação enfrenta desafios relacionados à mão de obra: apesar de ter registrado 1,3 milhão de admissões em 2024, existe um déficit de aproximadamente 140 mil vagas abertas apenas em padarias.