Os empregados temporários têm a possibilidade de efetivação na AmericanasDivulgação

Publicado 04/02/2026 16:54

A Americanas abriu 1.200 postos de trabalho temporários para reforçar sua operação de Páscoa no Rio de Janeiro. A previsão das contratações é para o início de março. No Estado, as oportunidades são para atuação na capital e nas cidades de Angra dos Reis, Búzios, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Itaperuna, Macaé, Miguel Pereira, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paraty, Resende, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda, entre outras.

A companhia está em busca de pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente para atuar nas mais de 1.400 lojas físicas da varejista. As oportunidades não exigem experiência prévia e os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar até meados de abril, com possibilidade de efetivação. A Americanas incentiva a participação de candidatos de diferentes faixas etárias, incluindo profissionais 50+, reforçando seu compromisso com a diversidade e a inclusão.



Entre as atividades estão o atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de itens nas gôndolas e parreiras de ovos de Páscoa, além do suporte à operação dos pedidos feitos pelo site e app da Americanas com retirada em loja. Após a contratação, todos os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho lideradas por um time experiente que conduz diariamente essa grande operação do varejo.

O processo seletivo acontece de forma online e presencial, com teste on-line e entrevista com a liderança. Além de salário compatível com o mercado, os contratados receberão benefícios como vale-refeição, seguro de vida e acesso aos cursos do Americanas Educa, plataforma de treinamentos da rede varejista.