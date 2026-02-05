Remuneração do jovem aprendiz na Vale pode chegar a R$ 1.380 - Crédito: Gustavo Baxter

Publicado 05/02/2026 12:10

Publicado 05/02/2026 12:10

A Vale está com inscrições abertas até o dia 15 para o Programa Jovem Aprendiz 2026. No Rio de Janeiro são oferecidas 17 vagas. A iniciativa integra a estratégia da empresa de ampliar a representatividade de jovens talentos e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde está presente.

O programa oferece trilha de aprendizagem com até dois anos de duração, unindo teoria e prática por meio de parceria com o Senai, com cursos nas áreas de eletromecânica, mecânica, mineração, tecnologia, logística, segurança do trabalho, soldagem, desenvolvimento de sistemas, entre outros.

Os jovens aprendizes contarão com remuneração de R$ 1 mil (jornada diária de 4 horas) a R$1.380 (jornada diária de 6 horas), além de benefícios como assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório na unidade, vale-transporte ou transporte local, incentivo à atividade física e acesso ao Programa Apoiar, que oferece suporte jurídico, financeiro e psicológico.

As oportunidades contemplam dois perfis: Aprendizagem com prática na empresa (jovens de 18 a 21 anos e 11 meses, com ensino médio completo) e Aprendizagem com prática em ambiente simulado Senai (jovens de 14 a 17 anos e 11 meses, ensino médio em andamento ou completo). Não há limite de idade para candidatos PcD.