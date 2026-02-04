Candidatos cobram divulgação dos locais de prova do concurso da Alerj a poucos dias do exame - Agência Brasil

Publicado 04/02/2026 20:50 | Atualizado 04/02/2026 21:48

Rio - Inscritos no concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) afirmam que a Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, ainda não disponibilizou os locais das provas, marcadas para este domingo (8). As reclamações se espalharam pela rede social X e também nas páginas da instituição.



De acordo com o edital, os locais deveriam ser divulgados até cinco dias antes da aplicação dos exames. Nesse caso, o prazo terminaria na terça-feira (3).



O link para consulta chegou a aparecer no site da banca, mas candidatos relatam dificuldades de acesso. Ao inserir o CPF, o sistema exibe a mensagem: “Não foi encontrado nenhum local de prova para esse CPF”.



“A FGV não libera o local de prova da Alerj e, quando libera, aparece erro para todo mundo”, escreveu a usuária @BelSeaWitch.



“Saiu o local de prova da Alerj, mas meu CPF não está sendo encontrado”, relatou @crazygiios.

"Legal que a @FGV divulga o link para acessar o local de prova da Alerj faltando menos de 4 dias. Sendo que, tem Carnaval no Rio de Janeiro e previsão de tempestade pra domingo... Ok... Mas... Quem disse que o link funciona?! Pelo visto não cadastraram o CPF de NINGUÉM!", disse @Angell_14.



O concurso registrou 85.825 inscritos para 98 vagas. O cargo com maior procura foi o de especialista legislativo nível III – Administração Geral (nível médio), com 54.152 candidaturas homologadas, concorrência de 2.707 candidatos por vaga.



Procurada, a FGV ainda não se pronunciou sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.

Banca foi alvo de reclamações no concurso do TJ-RJ



As provas do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também organizado pela Fundação Getulio Vargas, foram alvo de queixas recentes por parte dos candidatos.



A consulta aos locais de exame foi liberada no último dia 27, mas inscritos relataram deslocamentos de até 50 quilômetros, além de dificuldades logísticas para chegar aos pontos de aplicação. As provas ocorreram em um domingo de pré-Carnaval, o que, segundo candidatos, aumentou a preocupação com trânsito, bloqueios de ruas e segurança.



Publicações nas redes sociais mencionaram saídas de casa ainda de madrugada, longas distâncias e falta de clareza sobre os critérios de distribuição dos locais.



O concurso do TJ-RJ registrou cerca de 146 mil inscritos para os cargos de técnico e analista judiciário.



A situação também levantou questionamentos sobre o cumprimento da Lei Estadual 10.502/2024, que prevê, sempre que possível, a alocação do candidato em local próximo à residência informada no momento da inscrição.

