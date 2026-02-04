Interssados podem se candidatar a uma das vagas pelo site da Senior Sistemas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Interssados podem se candidatar a uma das vagas pelo site da Senior SistemasMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 04/02/2026 14:46

A Senior Sistemas, empresa de software de gestão, está com mais de 100 vagas abertas em todo o país, contemplando diferentes áreas, níveis de experiência — de estudantes a profissionais seniores — e formatos de atuação, incluindo vagas presenciais, híbridas e remotas.

As posições estão distribuídas por cidades estratégicas, como o Rio de Janeiro. A companhia mantém processos seletivos abertos para vagas efetivas em diversas áreas, como gerente de projetos, de marketing, software developer, business analyst e jovem aprendiz, entre outras.