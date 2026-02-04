Interssados podem se candidatar a uma das vagas pelo site da Senior SistemasMarcelo Camargo/Agência Brasil
Empresa de software está com mais de 100 vagas abertas
Oportunidades abrangem diferentes áreas, níveis de carreira e modelos de trabalho
Candidatos cobram divulgação dos locais de prova do concurso da Alerj a poucos dias do exame
Mais de 85 mil inscritos ainda não sabem onde farão a prova marcada para este domingo
Rede do varejo farmacêutico tem 158 vagas de emprego no Rio e em Niterói
Oportunidades são para início imediato e não exigem experiência
Americanas abre 1.200 vagas temporárias para a Páscoa no Rio
Oportunidades são para o cargo de operador de loja, com início previsto para março
Fundação oferece 20 vagas em curso gratuito de panificação e confeitaria no Rio
Após o término da formação, os alunos serão conectados a oportunidades de emprego
Senac RJ e RIOgaleão oferecem 30 vagas em curso de Turismo Cultural para moradores da Praia do Rosa
Interessados têm até o dia 13 para efetuar pré-inscrição
