Interssados podem se candidatar a uma das vagas pelo site da Senior SistemasMarcelo Camargo/Agência Brasil

O Dia
A Senior Sistemas, empresa de software de gestão, está com mais de 100 vagas abertas em todo o país, contemplando diferentes áreas, níveis de experiência — de estudantes a profissionais seniores — e formatos de atuação, incluindo vagas presenciais, híbridas e remotas.
As posições estão distribuídas por cidades estratégicas, como o Rio de Janeiro. A companhia mantém processos seletivos abertos para vagas efetivas em diversas áreas, como gerente de projetos, de marketing, software developer, business analyst e jovem aprendiz, entre outras. 
Os profissionais que ingressam na Senior encontram um ambiente colaborativo, com foco em inovação e aprendizado contínuo, além de um pacote de benefícios que inclui programas de desenvolvimento, acesso a academias, benefícios flexíveis e iniciativas voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida. As vagas abertas estão disponíveis no site oficial de carreiras da Senior Sistemas.